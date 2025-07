Mtb, il lecchese Matteo Valsecchi conquista il titolo italiano Gravel

Bella performance ad Abbadia San Salvatore (Siena)

ABBADIA SAN SALVATORE – Dopo una stagione fatta di impegno, costanza e due secondi posti nei Campionati Italiani MX e XC, è arrivata la vittoria piena: Matteo Valsecchi, atleta lecchese in forza alla Mtb Lissone, ha conquistato il titolo italiano Gravel 2025 nella categoria Amatori Assoluto e Master1, chiudendo anche 14° assoluto nella classifica generale.

Teatro della gara è stato il percorso impegnativo di Abbadia San Salvatore (SI), dove gli atleti si sono sfidati su 90 chilometri per 2.200 metri di dislivello. Valsecchi ha tenuto il ritmo dei migliori per gran parte della gara: “Sono partito bene, per metà percorso sono riuscito a stare nel gruppo di testa – racconta – poi mi sono staccato sull’ultima salita. Ma sono molto soddisfatto del risultato: è il coronamento di una stagione in cui ho dato tutto”.

Il motto che ha accompagnato il suo 2025 è chiaro: “Insisti, resisti, raggiungi e conquisti”, quattro parole che riassumono il percorso sportivo dell’atleta lecchese e che oggi trovano pieno compimento.

Ma il tempo per festeggiare è breve: Valsecchi è già tornato ad allenarsi in vista del prossimo importante appuntamento, previsto in Piemonte il 23 e 24 agosto.