Nadia Battocletti vince per la terza volta consecutiva la Boclassic

Gara internazionale di corsa su strada a Bolzano
Bene i lecchesi nelle gare giovanili, Sofia Piazza terzo posto tra le Under 16.
BOLZANO – Nell’ultimo giorno dell’anno, l’olimpionica Nadia Battocletti (argento nei 10.000m a Parigi 2024) ha chiuso una straordinaria stagione vincendo per la terza volta consecutiva la gara internazionale di corsa su strada BOclassic. La trentina ha chiuso i 5km in 14’51” lasciando le prime avversarie a 13” di distacco. Al secondo posto la carabiniera Federica Del Buono con 16’04”, a chiudere il podio l’etiope Ksanet Alem con 16’05”.
Spettacolo al maschile, dopo 10km la coppia di etiopi si invola verso il traguardo, a vincere è stato Yomif Kejelcha con 27’42” nuovo record della gara, al secondo posto Telahun Haile Bekele con 27’47”, chiude il podio l’azzurro Yemaneberhan Crippa (Gs Fiamme Oro) con 27’57”.
Bene anche i lecchesi nelle gare giovanili: Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 3° posto tra le Under 16 con 8’45”, a vincere è stata l’atleta della As La Fratellanza 1874 Emi Accorsi con 8’41”, al secondo posto Elisa Zucchelli (Atletica Alto Garda e Ledro) con 8’45”.
Nella categoria U18, Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) medaglia di legno, 4° posto per lui con 8’13”, al primo posto Nicholas Odorìzzi (Quercia Trentingrana) con 7’29”, al secondo posto Simon Scardi (Atletica Cento Torri Pavia) con 7’32”, terzo posto Nicola Bonora (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana) con 8’00”. Nella gara femminile quarto posto la lecchese Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) con 10’01”, tutto il podio con le atlete del trentino, vince Lena Trenkwalder (Asv Sterzing Volksbank) con 8’59”, argento per Lina Walliiesch (Asv Lc Bozen Raiffeisen) con 9’00”, bronzo per Silvia Oberhuber (Sg Eisacktal Raiffeisen Asd) con 9’48”.
Altra medaglia di legno per i lecchesi, nella categoria Under 14, Margherita Spadari (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 4° posto con 4’44”, a vincere è stata Anna Kruselburger (Asv Sterzing Volkbank) con 4’16”, argento El Anna Milfait (Fling Angels Clan-Cecoslovacchia) con 4’31”, bronzo Arianna Mariotti (Us Malonno) con 4’41”.
Poco meno di 500 atleti hanno gareggiato nella BOclassic Amatoriale, dopo 5km Federico Polesana (Trevisatetica) vince con 15’19”, argento per Julius Ott (Runn9ingraz) con 15’22”, chiude il podio Mattia Scopel (Ana Atletica Feltre) con 15’40”, presente il lecchese Paolo Merzario (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 142° con 19’53”.