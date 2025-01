Nel 2025 la corsa in montagna si tinge di tricolore a Cortenova e Premana

Saranno 8 le prove di campionato italiano ospitate quest’anno nella nostra regione

Il 18 gennaio a Carugate la tradizionale Festa dell’atletica lombarda

MILANO – Inizio d’anno subito con il botto per il movimento dell’atletica lombarda. Pochi giorni di pausa per le festività e subito il calendario propone appuntamenti di alto livello, a partire dal tradizionale Cross internazionale del Campaccio, come sempre proposto il giorno dell’Epifania.

Sono 8 le prove tricolore sono poi ospitate in Lombardia:

Domenica 16 febbraio, Colorina (Sondrio), CORSA CAMPESTRE: Campionato Italiano Master;

Domenica 13 aprile, Bosisio Parini (Lecco), NORDIC WALKING: Campionato Italiano Assoluto e Master della 10 km, 1ª tappa;

Domenica 18 maggio, Cortenova (Lecco), MONTAGNA: Campionati Italiani individuali e di Società Allievi e Cadetti e Campionati Italiani per Regioni Cadetti;

Domenica 1 giugno, Morbegno (Sondrio), MONTAGNA: Campionati Italiani di staffette giovanile;

Domenica 8 giugno, Casnigo (Bergamo), MONTAGNA: Campionati Italiani di staffette Assoluti, Juniores e Master;

Sabato 14-domenica 15 giugno, Brescia, PISTA: Campionati di Società Assoluti, finale di Serie Oro;

Sabato 26 luglio, Premana (Lecco), MONTAGNA: Campionati Italiani Assoluti, Promesse e Juniores di sola salita;

Domenica 19 ottobre, Cremona, STRADA: Campionati Italiani Assoluti, Promesse e Juniores di mezza maratona;

Questa vivacità organizzativa va di pari passo con quella agonistica, con la Lombardia a fare sempre da motore a tutto il movimento nazionale dell’atletica leggera. Un movimento che farà festa il 18 gennaio a Carugate con la tradizionale Festa dell’atletica lombarda.