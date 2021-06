Una cinquantina i runner che hanno effettuato il giro

Giovanni Colombo: “Un modo per dimostrare l’attaccamento a questa fantastica gara. L’anno venturo speriamo di rivedere i 1200 atleti al via”

LECCO – Causa pandemia per il secondo anno consecutivo la 2Slow ha deciso di non organizzare la ResegUp, gara di corsa in montagna che vede al via 1200 runner dal centro di Lecco fino in cima al Resegone e poi giù, passando dal passo del Giuff, Erna e poi di nuovo in centro Lecco per tagliare il traguardo in piazza Cermenati.

24 chilometri e 1800 metri di dislivello, ma soprattutto di emozioni, fatica, divertimento, sport.

La situazione Covid, come lo scorso anno, ha fatto propendere gli organizzatori a sospendere la gara che, come da tradizione, avrebbe dovuto svolgersi oggi, primo sabato di Giugno, con la classica partenza pomeridiana fissata alle ore 15.

Ma lo stop forzato non ha fatto desistere una cinquantina di runner affezionati, che hanno voluto onorare la Resegup compiendo comunque il giro.

“E’ stato un modo per dimostrare l’attaccamento a questa fantastica gara – commenta Giovanni Colombo, tra i cinquanta oggi al via e runner sempre presente – Lo abbiamo fatto con lo spirito di sempre e con qualche accortezza in più visto l’emergenza sanitaria. L’auspicio di tutti noi è quello di poter vedere, il prossimo anno, ancora i 1200 runner al via, ognuno protagonista a suo modo, di questa fantastica gara”.