“Nuotabile”, l’inclusione scenda in vasca al Bione con Oltretutto97 e Tutti Insieme

Al via la 13a edizione di “Nuotabile”, il meeting di nuoto che unisce atleti con e senza disabilità in nome dell’amicizia e dello sport

“Al Bione” si riuniscono 200 atleti per condividere la stessa vasca gareggiando fianco a fianco

LECCO- Parte la 13a edizione di “Nuotabile” il meeting sportivo dove centinaia di atleti si riuniscono accomunati dalla passione per lo sport e per l’acqua.

La manifestazione, organizzata da ASD OLTRETUTTO 97 e ASD TUTTI INSIEME con la collaborazione del CSI Comitato di Lecco e il patrocinio del Comune di Lecco e del CSI, è prevista per domenica 8 novembre al centro sportivo “Al Bione”. Il meeting vedrà la partecipazione di ben 12 squadre sportive per un totale di 200 atleti tra cui 150 con disabilità.

Gli atleti gareggeranno l’uno a fianco all’altro condividendo la stessa vasca dimostrando un forte spirito sportivo.

Ad aprire il programma ci sarà la sfilata delle squadre a bordo vasca ufficializzando l’inizio della manifestazione. Successivamente verrà intonato l’inno nazionale seguito dal giuramento dell’atleta e poi il via ufficiale alle gare.

Staffette e prove individuali si alterneranno in sfide pensate per permettere a tutti di partecipare nel rispetto delle proprie capacità e del proprio livello di preparazione. In questo modo ogni partecipante potrà sperimentare che cosa significhi gareggiare mettendosi alla prova e vivendo l’adrenalina della competizione attraverso un’esperienza condivisa con chi coltiva le stesse passioni. Per alcuni degli atleti sarà infatti la prima volta in gara.

È questo il valore di “Nuotabile”, l’opportunità di gareggiare in una forma unificata che mette insieme atleti con e senza disabilità nella condivisione delle stesse batterie, staffette, ma anche delle stesse emozioni.

Sarà l’occasione perfetta per dimostrare come lo sport sia in grado di superare le differenze abbattendo pregiudizi ed ostacoli per la creazione di relazioni reali. In vasca entreranno in gioco non solo atleti preparati, ma anche emozioni nuove che permetteranno ai nuotatori di sentirsi parte di una squadra e di vivere la soddisfazione di raggiungere un traguardo.

La manifestazione di “Nuotabile” sarà un momento di valorizzazione dell’impegno degli atleti, ma anche dei tecnici, dei volontari, degli accompagnatori e dei familiari che affiancano gli atleti. Al termine delle gare, infatti, gli atleti verranno premiati con delle medaglie e un pacco gara.

Come ricordano gli organizzatori: “A “Nuotabile”, prima ancora di vincere, conta esserci, provarci e soprattutto nuotare insieme”.