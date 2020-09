II sogno di Andrea Oriana è realtà: traversata della Manica a nuoto e record italiano

Il nuotatore lecchese conclude la difficile impresa

Andrea Oriana entra nella leggenda: 10h19′ il suo tempo

LECCO – Al terzo tentativo Andrea Oriana ce l’ha fatta. Dopo una prima prova non conclusa e una seconda volta in cui le condizioni del mare non lo hanno permesso, oggi il forte nuotatore lecchese è riuscito a concludere la traversata della Manica frantumando il record italiano.

Andrea Oriana ha fatto segnare il crono di 10h19′, sta bene ed è felicissimo. Il precedente primato apparteneva all’amico Thomas Ladurner in 11h04′. L’annuncio dell’incredibile performance sportiva è arrivato via social: “Dopo 3 anni la Manica è stata conquistata in una notte di luna piena”.

“Un viaggio lungo 3 anni che si sta per concludere con una grande impresa – aveva scritto il fratello Claudio su Facebook poco prima della conclusione dell’impresa -. Attraversare il canale della Manica a nuoto in piena notte non è uno scherzo: la determinazione che ti ha contraddistinto sempre è stata la tua compagna di viaggio insieme a tutti quelli che, come me, ti hanno sostenuto. Vai fratello, goditi gli ultimi chilometri, ti vedo già mentre alzi la testa e vedi la costa. Ti stai già commuovendo, avrai i brividi per l’adrenalina e l’emozione. Grazie per le emozioni che sei riuscito a trasmettere a tutti!”

Lo scorso 18 luglio, durante un allenamento, Andrea Oriana aveva fatto sognare i suoi tifosi con la traversata Colico-Lecco in 18 ore di nuotata no stop, oggi finalmente è riuscito a far diventare il suo sogno realtà.