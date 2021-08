Nuoto. Massimo Grisenti vince la Gran Fondo del Lario 2021

Gran tempo per il nuotatore trentino

Il secondo classificato è arrivato con un’ora di distacco

DERVIO – Poche persone al via, ma grande spettacolo per la Gran Fondo del Lario che si è svolta domenica 22 agosto 2021, in memoria di Nicolò Callone. A vincere la gara è stato il trentino Massimo Grisenti, autore di un’ottima prestazione.

Gli atleti sono partiti alle ore 11.00 da Varenna e hanno costeggiato il Lario fino a Corenno Plinio, per poi invertire la direzione e chiudere la gara a Dervio. Il primo a tagliare il traguardo è stato proprio Grisenti, arrivato alle 14.50.

Il suo tempo complessivo per percorrere i quindici chilometri in acque libere è stato di 3:50’49”. Il secondo classificato, Diego Innocenti, è giunto a oltre un’ora da Grisenti, anticipando di circa dieci minuti il terzo classificato, Ivano Quaranta.

La Gran Fondo del Lario era una gara valida per il Circuito Gran Fondo Italia 2021, terza tappa di quattro. I vincitori delle prime due gare sono stati Sergio Pattini (Gan Fondo Cinque Terre) e Alfredo Sacco (Grand Fondo golfo di Castellabate). L’ultima gara si svolgerà nei pressi delle bocche di Bonifacio, il 25 settembre 2021.

GRAN FONDO DEL LARIO 2021

Classifica finale

1 – Massimo Grisenti 3:50’49”

2 – Diego Innocenti 4:55’41”

3 – Ivano Quaranta 5:01’26”

4 – Elena Edatti 5:18’12”

5 – Paolo Drago e Monica Cordano 5:37’43”