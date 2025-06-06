Nuovo primato italiano per Filippo Vedana (Allievi) sui 110hs con 13″72

Mercoledì a Meda il 1° Silver Speed Meeting

20 atleti lecchesi in gara, 9 primati personali

MEDA (MB) – Mercoledì sera, organizzata dall’Atletica Meda, si è corso per il 1^ Silver Speed Meeting, gare di velocità e due gare di salto triplo Assoluti, quasi tutte le gare sono hanno visto al via atleti delle categorie Cadette/i, Allieve/i, disputata anche una gara dei 110hs per gli Juniores maschile e tre serie di 400m Assoluti f/m.

71 società, 243 atleti, presenti anche le società lecchesi Atletica Lecco Colombo Costruzioni (10 atleti), Merate Atletica Promoline (3 atleti), Up Missaglia (3 atleti), Polisportiva Mandello (2 atleti).

Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), categoria Allievi, ha provato la gara dei 110hs da 100cm della categoria Juniores. Il lecchese, allenato da Junlian Scutareanu, aveva già provato con le barriere più alte della sua categoria: prima il 27 aprile aveva corso a Cairate con 13”96, il 18 maggio a Brescia con 14”03, l’obbiettivo del gialloblu era abbassare il Primato Italiano di Damiano Dentato 13”87 fatto segnare a Rieti il 29 maggio 2021 e finalmente ieri sera ha corso in 13”72, nuovo Primato Italiano abbassato di 15 centesimi.

Gemma De Capitani, Allieve, vince i 100hs, Lucio Arienti, categoria Cadetti, bronzo negli 80hs

Vince i 110hs Allieve Gemma De Capitani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 14”41 il suo tempo, Lucio Arienti (Up Missaglia) 3° classificato nella categoria Cadetti sulla gara degli 100hs, il suo 14”17 vale il nuovo primato personale con 5 centesimi in meno.

Tutti gli altri lecchesi in gara

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Allieve/i

100hs-4^ Adelaide Castagna 15”51 p.p., 10^ Sara Ragni 16”64.

400m-5^ Alice Dell’Oro 1’00”08 p.p., 10^ Elisa Raimondi 1’01”24 p.p., 11^ Virginia Rocca 1’01”86 p.p.

Juniores

100m-9^ Carolina Majer 12”51.

100m-32° Gabriele Bezzi 11”66.

Assoluti

400m-9^ Clarissa Boleso 58”84.

400m-4° Alessandro Rota 49”08 p.p.

Merate Atletica Promoline.

Cadette/i

80hs-7^ Anna Villa 13”25.

100hs-7° Davide Bassi 14”79 p.p., 11° Tommaso Pirovano 15”73 p.p.

Up Missaglia

Cadette

300m-4^ Maria Amalia Jeffrey 42”65.

Juniores

100hs-10^ Camilla Comi 15”69 p.p.

Polisportiva Mandello

Cadette/i

80hs-5^ Anna Riva 12”92 p.p.

100hs-10° Tommaso Zucchi 15”71.