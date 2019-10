Oltre 250 climber danno spettacolo in centro al Rampega Boulder Lecco

La gara di arrampicata urbana ha animato il pomeriggio

255 i climber iscritti, vincono Renato Cotta e Federica Califano

LECCO – Magnesite, scarpette, crash pad in spalla e via, al blocco successivo. E’ il Rampega Boulder Lecco, la gara di arrampicata urbana firmata Gruppo Gamma, Uoei e Lecco Mountain Festival inserita proprio nella tre giorni dedicata alla montagna.

255 i climber (dai bambini ai ‘big’ come Luca Schiera, Ragni di Lecco, e Luca Vallata) iscritti all’edizione 2019 dell’RBL che nel pomeriggio di oggi, sabato, si sono cimentati sui 35 boulder tracciati dagli organizzatori sugli arredi urbani del centro città: portoni, muri, finestre, panchine sono stati infatti teatro delle performance degli atleti, provenienti da Lecco e paesi limitrofi. Uno spettacolo colorato e insolito che ha animato il pomeriggio lecchese al grido di ‘rampega söo!’.

Per gli amanti del buon cibo, in Piazza Garibaldi è stato allestito lo Street Food con tanti piatti tipici e birra artigianale.

La manifestazione è cominciata alle 13 per concludersi alle 17: obiettivo, completare il maggior numero di blocchi per partecipare alle finali, andate in scena alle 17.30 in Piazza Garibaldi.

Qui è stato allestito il blocco più impegnativo che ha visto i migliori dieci climber, divisi nelle categorie maschile e femminile, sfidarsi a colpi di magnesite per conquistare la vittoria, sostenuti da un numeroso e calorosissimo pubblico.

A vincere l’RBL 2019 sono stati Renato Cotta per gli uomini e Federica Califano per le donne.

Queste le classifiche:

Uomini:

Renato Cotta Luca Strepparava Luca Benedetti Tommaso Garota Andrea Corti

Donne:

Federica Califano Giulia Maggioni Serena Baracchetti Melissa Polti Aurora Polini

