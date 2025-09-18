Open Master Series Como Lake 2027: partito il conto alla rovescia

Nonostante un piccolo problema tecnico, è cominciato il cammino di avvicinamento all’evento sportivo

La cerimonia si è svolta contemporaneamente anche nelle piazze di Como e Varese

LECCO – Nonostante una falsa partenza (a causa di un piccolo inghippo tecnico il tabellone elettronico in piazza Garibaldi a Lecco non si è attivato), è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per i Como Lake 2027 Open Master Series, manifestazione multisportiva riservata ad atleti master (Over 30), promossa ogni quattro anni dalla International Masters Games Association.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, in contemporanea con le piazze di Como, Varese e Milano, in quest’ultima era presente il Sottosegretario con delega Sport e Giovani Federica Picchi, si è svolta la cerimonia che ha visto protagonista le tre città che, tra due anni esatti, ospiteranno nei rispettivi territori numerose competizioni a cui prenderanno parte atleti provenienti da tutto il mondo. In particolare, Lecco accoglierà le competizioni di tiro con l’arco, atletica, badmiton, arrampicata, duathlon, triathlon, calcio a 5, mountain bike, skyrunning e tennis.

Nelle tre piazze erano presenti i sindaci per i saluti istituzionali: “Stiamo lavorando soprattutto su un piano di comunicazione per diffondere questa bellissima iniziativa a livello europeo – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Volentieri anche io andrò a correre sui sentieri e andrò a fare il tifo per gli altri atleti che avranno la possibilità di godere non solo di una bellissima esperienza sportiva, ma anche di un paesaggio unico Abbiamo entusiasmo perché, nelle tre province, andremo ad accogliere almeno 8mila atleti”.

Quindi sono stati accesi contemporaneamente i totem posizionati nelle tre piazze, che scandiranno il conto alla rovescia fino al 17 settembre 2027, data di apertura dell’atteso appuntamento sportivo. Il piccolo problema tecnico e la timida partecipazione di pubblico non ha rovinato la festa che è proseguita con la presentazione delle discipline sportive e location.