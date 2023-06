Oratorio Zanetti: tante novità nel settore Calcio

Il presidente dopo la retrocessione: “Si ricomincia più convinti e decisi che mai”

Intanto nella Ginnastica Ritmica grande saggio di fine anno per le 85 ragazze guidate da Mara Miggiano

LECCO – Tante novità in questi mesi per la società di Castello Oratorio Zanetti: dal saggio di ginnastica ritmica di fine anno, al mondo calcio che cambia pelle ma restano immutati i valori e lo spirito.

“Partiamo dai saluti dopo tantissimi anni al termine di questa stagione sportiva lasciano il calcio per problemi personali alcuni dei dirigenti che hanno rappresentato le colonne portanti della società a partire da Tiziano Valsecchi, Franco Sacchi, Giovanni Corti e il mister Beppe Ravasio – fa sapere la società – A loro il personale ringraziamento e di tutto il Consiglio direttivo per il tempo, l’energia, la passione, la competenza che hanno messo a disposizione ai ragazzi che si sono susseguiti e alla società in generale”.

Si guarda al futuro dopo una stagione che ha visto la prima squadra di calcio retrocedere in Terza Categoria ma è pronta per affrontare il campionato con rinnovato entusiasmo e idee molto chiare.

Le parole del presidente Giancarlo Barindelli racchiudono il pensiero di questa società nata nel lontano 1948: “Si ricomincia più convinti e decisi che mai, dopo la deludente stagione abbiamo effettuato un deciso rinnovamento partendo però da tante gradite conferme. Abbiamo una certezza la Zanetti è una realtà nel panorama calcistico lecchese, si sta costruendo un futuro e la prima squadra rappresenta un esempio per i nostri tesserati cresciuti in pochi anni fino agli attuali 300 del settore giovanile con la Scuola Calcio che vanta oltre 40 giovani e la ginnastica ritmica che supera le 100 ragazze tesserate e si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel panorama nazionale. Nella nostra realtà il risultato sportivo non è una priorità assoluta, la nostra forza è stato e sarà il gruppo, la programmazione e ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e stare insieme divertendosi”.

Tante le novità a partire dal mister Ezio Petralli e dal suo vice Federico Tocchetti. Ezio Petralli in merito dichiara: “la squadra sarà composta da un mix di giovani promosso della Juniores e ragazzi che hanno già affrontato campionati importanti con l’obiettivo di ben figurare sul campo e far tornare la O. Zanetti ai livelli sportivi di qualche anno fa”.

Nel settore giovanile guidato da Francesco Castelnuovo, si cercano allenatori ed educatori che abbiano voglia di mettere a disposizione del tempo per la crescita formativa dei ragazzi. I bambini della sezione calcio categoria 2015 hanno vissuto una giornata speciale al centro sportivo Vismara, sede delle giovanili del Milan, con un’amichevole di prestigio e tanto divertimento.

Domenica 28 maggio ha coinciso con il saggio finale di Ginnastica Ritmica dell’O. Zanetti, guidate dalla sapiente regia di Mara Miggiano le 85 ragazze hanno dato vita a due ore di spettacolo che hanno lasciato a bocca aperta gli oltre 400 spettatori, compreso l’assessore del Comune di Lecco Emanuele Torri, accorsi al palazzetto del Bione. Anzi per la precisione 83 ragazze, due ragazzi che ben stanno figurando e… quattro genitori che hanno dato vita a un simpatico siparietto. Ora appuntamento alle gare nazionali in programma il prossimo week end a Spoleto.