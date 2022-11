Oggi, sabato 5 novembre, la trasferta della squadra lecchese

Coach Milano: “Avversarie aggressive sia in attacco che in battuta, ma più giovani e inesperte. Vogliamo far partire subito il match con il piede giusto”

LECCO – Dopo la sconfitta in casa contro la formazione LPM Pallavolo Mondovì, l’OroCash Picco Lecco ha tutta l’intenzione di rifarsi oggi, sabato 5 novembre, affrontando in trasferta a Milano il Club Italia Femminile.

“Scenderemo in campo con Club Italia, una squadra che rappresenta il progetto della Federazione con queste giovani under21 e che raccoglie i migliori talenti della Penisola – precisa Gianfranco Milano, primo allenatore di OroCash Picco Lecco -. Sicuramente ci troveremo di fronte una squadra molto fisica, con altezze notevoli, ma sicuramente ci sarà un grado di inesperienza legata alla loro età. Partecipano ormai da qualche anno a questo campionato e puntano su un gioco parecchio aggressivo in attacco e in battuta. Lavorano bene anche a muro e difesa. Sono reduci da due sconfitte consecutive, pertanto desiderose di smuovere la classifica. Da parte nostra vogliamo partire subito bene dopo la sconfitta in casa, le ragazze stanno bene e sono più agguerrite“.