Orocash Picco Lecco lancia la collaborazione con Avis: “Sensibilizzare alla donazione di sangue”

Orocash Picco Lecco supera Gps Volley Group Schio con un secco 3-0

Nella serata il lancio ufficiale della collaborazione tra Pallavolo Picco Lecco e AVIS Lecco per promuovere la cultura della donazione del sangue tra i giovani

LECCO – Vittoria netta e convincente per Orocash Picco Lecco, che supera Gps Volley Group Schio con un secco 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) nella terza giornata di campionato. Una prestazione solida, costruita su una gestione lucida del gioco e una reazione di carattere nei momenti più delicati del match.

Nel primo e secondo set, le biancorosse mantengono il controllo, respingendo i tentativi di rimonta delle avversarie. Il terzo parziale si apre con un’ottima Picco, poi Schio risponde con un break che riporta in equilibrio il set. Picco non si scompone: grazie a ottime azioni a muro e in attacco, le ragazze di coach Federico ritrovano ritmo e chiudono il match con sicurezza, conquistando tre punti fondamentali per la classifica.

Top scorer: Frigerio e Tesoro (12 punti), seguite da Genovese e Cantamessi (11).

“Una partita difficile, ma la squadra ha dimostrato cuore e maturità. Non mi aspettavo di essere così in alto dopo tre giornate, ma il gruppo sta crescendo bene – ha commentato coach Federico Belloni-. Contro Schio abbiamo mostrato capacità di leggere le situazioni. Ora testa a Volano e poi all’Arena Verona, un vero squadrone che ci darà del filo da torcere”.

“Tante le emozioni di oggi – commenta Gaia Mancastroppa – sono soddisfatta della prestazione di tutte e felicissima della vittoria. Guardiamo avanti con grinta”.

Sport e solidarietà: Picco Lecco scende in campo con AVIS

La serata ha visto anche il lancio ufficiale della collaborazione tra Pallavolo Picco Lecco e AVIS Lecco. Un progetto che unisce sport e solidarietà per promuovere la cultura della donazione del sangue tra i giovani.

Il logo AVIS sarà sulle nuove divise delle giovanili di Picco Lecco e, nel corso dell’anno verranno avviate iniziative di collaborazione per valorizzare il tema del dono tra i giovani sportivi.

“Siamo contenti di questa sinergia- confessa Mario Todeschini, Presidente Avis Lecco -. Per noi è fondamentale valorizzare il canale dello sport e parlare ai giovani. Contiamo 4200 donatori e 40 collaboratori attivi: con questi numeri rispondiamo alle esigenze del territorio, ma vogliamo crescere ancora. Facciamo squadra!”.

“Vogliamo essere la realtà migliore per il territorio, non del territorio- precisa Dario Righetti, presidente Picco Lecco -. Valori come quelli di AVIS fanno bene ai nostri giovani e allo sport in generale. Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione”.

Picco Lecco si conferma non solo protagonista in campo, ma anche promotrice di valori che fanno bene alla comunità.

Orocash Picco Lecco- Gps Volley Group Schio Vi 3-0 (25-19 25-19 25-21)

Lancini 6, Genovese 11, Mancastroppa 3, Frigerio 12, Casari 1, Cantamessi 11, Tesoro 12