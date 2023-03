Orocash Picco Lecco, obiettivo salvezza per restare in A2

La formazione guarda alla seconda fase di campionato

Domenica sfida in casa contro il Messina. “Dobbiamo assicurarci un posto in A2 anche il prossimo anno”

LECCO – Dieci sfide importanti decreteranno il destino di Orocash Picco Lecco. In vista della seconda fase di campionato, le biancorosse hanno un unico obiettivo: mantenere il proprio posto nel campionato A2. Domenica prima sfida casalinga contro il Messina, per cercare di partire con il piede giusto. La stagione si chiuderà poi, sempre in casa, col match contro il Perugia il 7 maggio.

“E’ la settimana dell’inizio della seconda fase, la pool salvezza. Andremo a incontrare le cinque squadre dell’altro girone in andata e ritorno. Il nostro campionato finirà il 7 maggio, con una settimana di anticipo rispetto alle altre – precisa Gianfranco Milano, coach di Orocash Picco Lecco -. Ora analizzeremo le nuove squadre, che non abbiamo mai incontrato in precedenza. Iniziamo con Messina domenica prossima in casa, poi sarà il turno del Vicenza e il mercoledì avremo un turno infrasettimanale a Sant’Elia, poi la domenica in casa con Marsala. Chiuderemo il girone di andata con il Perugia. Messina ha inserito nel suo roster con una giocatrice americana in posto 4 che è il riferimento del loro gioco e supportata da un opposto di qualità. Dobbiamo sintonizzarci con le nostre caratteristiche muro-difesa. Sarà fondamentale fare bene in casa e cercare di conquistare più punti in trasferta per assicurarci un posto in A2 anche il prossimo anno”.

Gare casalinghe

12 marzo Messina

26 marzo Marsala

23 aprile Vicenza

26 aprile sant elia

7 maggio perugia

Gare trasferta

19 marzo vicenza

22 marzo sant elia

2 aprile perugia

16 aprile messina

30 aprile marsala

CLASSIFICA POOL SALVEZZA

Tecnoteam Albese Volley Como 28, D&a Esperia Cremona 24, Orocash Picco Lecco 22, Anthea Vicenza Volley 21, Chromavis Eco Db Offanengo 21, Emilbronzo 2000 Montale 21, Assitec Volleyball Sant’Elia 15, Desi Shipping Akademia Messina 14, Seap-Sigel Marsala 12, 3m Pallavolo Perugia 9, Club Italia 9.