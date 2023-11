Orocash Picco Lecco pronta a sfidare Volley Hermaea Olbia

Il match casalingo domani, domenica 5 novembre, al Bione

“Olbia arriverà a Lecco per continuare la sua striscia positiva, ma noi possiamo portare in campo un gioco efficace”

LECCO – Orocash Picco Lecco affronta Volley Hermaea Olbia nella partita casalinga prevista per domani, domenica 5 novembre, al Bione. Il match conclude un importante trittico di partite che ha aperto il mese di novembre.

Hermaea è reduce da un importante successo in 4 set con Trasporti Bressan Offanengo conquistato nel turno infrasettimanale. I tre punti conquistati mercoledì al Geopalace hanno regalato fiducia e autostima alle biancoblu, che hanno ‘sporcato’ la casella delle vittorie abbandonando, al tempo stesso, anche l’ultima piazza in classifica.

Picco dal canto suo ha un punto in più in classifica dopo la sconfitta al tie break nelle prime due giornate contro Costa Volpino e Montecchio. La squadra di coach Gianfranco Milano ha ottenuto il suo unico successo nella 4^ giornata contro Melendugno (3-1), mentre mercoledì è stata sconfitta in 3 set da Macerata.

Hermaea incontra nuovamente il libero biancorosso Alice Barbagallo, in Sardegna per due diverse parentesi (2017-18 e 2022-23).

“Ha conquistato una vittoria contro Offanengo e gratificata di questo successo arriverà a Lecco per continuare la striscia positiva – precisa l’allenatore della Picco -. Abbiamo le caratteristiche giuste per un gioco efficace. Olbia è una buona squadra con un gioco abbastanza rapido e discrete individualità. Siamo fiduciose per domenica”.

“La partita di domenica prossima contro Olbia è di vitale importanza per la nostra squadra. Siamo consapevoli che dobbiamo fare del nostro meglio in campo per segnare punti cruciali. La presenza di tutti i tifosi è fondamentale, poiché il loro sostegno è stato determinante nella vittoria di domenica scorsa contro Melendugno. Sarebbe meraviglioso avere di nuovo il vostro sostegno”, conclude la schiacciatrice laterale Candela Sol Salinas.