Orocash Picco Lecco, sconfitta interna 1-3 contro Imoco e stop per il capitano Lancini

La serata si è rivelata complessa fin dai primi scambi

“Purtroppo siamo mancate sia in alcuni aspetti tecnico-tattici, battuta e ricezione su tutto, sia sotto il punto di vista dell’atteggiamento”

LECCO – L’Orocash Picco Lecco esce sconfitta dal match casalingo contro la Cortina Express Imoco, che si impone per 3–1 al Bione al termine di una gara intensa, combattuta a tratti, ma nella quale le venete hanno saputo mantenere maggiore continuità e lucidità nei momenti decisivi.

I parziali (23-25, 22-25, 25-17, 16-25) raccontano una partita in cui Lecco ha provato a reagire, trovando un ottimo terzo set, ma senza riuscire a ribaltare l’inerzia complessiva dell’incontro.

La serata si è rivelata complessa fin dai primi scambi: la squadra biancorossa ha faticato soprattutto nei fondamentali di battuta e ricezione, elementi che hanno condizionato la costruzione del gioco e limitato la possibilità di sviluppare un attacco fluido e continuo. Le difficoltà nel cambio palla hanno permesso a Imoco di imporre ritmo e pressione, costringendo Lecco a inseguire per lunghi tratti dei set.

Oltre agli aspetti tecnico-tattici, lo staff tecnico ha evidenziato anche un tema legato all’atteggiamento: in alcuni frangenti chiave è mancata quella aggressività mentale che spesso fa la differenza nelle gare punto a punto. La squadra ha alternato buone sequenze a momenti di calo, pagati a caro prezzo contro un’avversaria giovane, organizzata e determinata.

Il commento del tecnico Federico Belloni sintetizza bene il quadro della serata: “È arrivata una sconfitta piena, 3 a 1 per le avversarie di Imoco che hanno meritato. Purtroppo siamo mancate sia in alcuni aspetti tecnico-tattici, battuta e ricezione su tutto, sia sotto il punto di vista dell’atteggiamento, avendo mancato nella giusta aggressività in alcuni momenti chiave.”

A rendere ancora più amaro il finale di gara è stato l’infortunio del capitano Arianna Lancini, costretta a lasciare il campo a metà del terzo set per un problema al ginocchio. Fino a quel momento Lancini era stata tra le protagoniste più attive, sia in attacco sia in seconda linea, come confermano i numeri del tabellino. La sua uscita ha inevitabilmente tolto equilibrio e leadership alla squadra, che ha provato comunque a reagire ma senza riuscire a mantenere il livello del set precedente.

Le prime valutazioni dello staff medico non lasciano molto spazio all’ottimismo: il capitano quasi certamente non potrà prendere parte alle ultime due gare della stagione, un’assenza pesante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il ruolo centrale che Arianna ricopre all’interno del gruppo.

Belloni ha voluto dedicare un pensiero speciale alla sua giocatrice: “Un pensiero va ad Arianna, che ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. La sua assenza si farà sentire, ma le siamo tutti vicini e speriamo possa recuperare al meglio.”

Nonostante la sconfitta e l’infortunio, la Picco guarda avanti: il finale di stagione richiederà compattezza, responsabilità e la capacità di reagire come gruppo. Le biancorosse torneranno subito al lavoro per preparare gli ultimi impegni con l’obiettivo di chiudere il campionato con orgoglio, determinazione e rispetto per i propri colori.