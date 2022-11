Per due set Busto Arsizio irraggiungibile, poi partita in equilibrio

Il coach Milano: “Sapevamo sarebbe stata una serata difficile, la fisicità e il bel gioco delle avversarie non hanno aiutato, anche se dal terzo set abbiamo dimostrato grinta in campo”

LECCO – Sconfitta in casa per Orocash Picco Lecco, battuta dalla temibile Futura Giovani Busto Arsizio col punteggio di 2-3 in una partita che si è rivelata a due facce: due set iniziali con un Busto davvero irraggiungibile e una seconda parte tutta da vivere e giocata alla pari. Le biancorosse conquistato un punto fondamentale in termini di classifica, ma resta l’amaro in bocca per un quinto set perso per un soffio.

Le ragazze allenate da Milano hanno affrontato con grinta ed efficacia le avversarie. La partita si apre all’insegna dell’equilibrio (6-6). Busto spinge molto forte e attacca. Orocash prova a tenere in ricezione, ma è poco incisiva sull’attacco. Prende il via Busto, dettando il ritmo. Il set si chiude 18-25.

L’avvio del secondo set è in linea con la prima frazione (8-8). Poi il Busto accelera e va via, scrivendo un monologo tutto suo (9-16). Le biancorosse non riescono a gestire l’attacco del Busto e il secondo parziale si chiude 14-25. All’inizio del terzo set qualcosa cambia, Orocash Picco Lecco propone un gioco più efficace e ordinato. Complici tre muri precisi e una buona ricezione, le padrone di casa si portano in vantaggio (9-7). Le biancorosse amministrano bene, ma il Busto le segue sempre da vicino fino al 17 pari. Le lecchesi chiudono 25-21 registrando un ottimo finale di set.

Il quarto parziale vede una bellissima partenza delle padrone di casa che impongono il ritmo alla partita (9-3). Sono le biancorosse a dominare il gioco per tutto il set, ma il Busto e’ sempre molto pericoloso. Il set si chiude 25-23 confermando un’ottima performance delle lecchesi. La quinta frazione propone una Orocash pericolosa grazie a un’eccezionale Rimoldi e attacchi dal centro davvero efficaci (5-2). Il parziale appare come una copia del quarto set e le biancorosse giocano bene amministrando il vantaggio (9-6). Il finale è all’ultimo respiro con un grande equilibrio. La spunta il Busto per 13-15, che conquista il quinto set e vince la partita.

Commenta così il match Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Sapevamo sarebbe stata una serata difficile, la fisicità e il bel gioco delle avversarie non hanno aiutato. Loro hanno fatto una partita perfetta nei primi due set, ci hanno tolto qualsiasi possibilità. Cambio di rotta dal terzo set dove abbiamo dimostrato grinta e un bel gioco. Buoni muri, battute e ricezioni. Quinto set è stato una roulette e va benissimo così. Abbiamo sfruttato una bella occasione, portando a casa una bella rimonta”.

Di seguito anche il commento di Daris Amario, primo allenatore Futura Giovani Busto Arisizio: “Complimenti a Lecco per la partita, sotto 2 a 0 hanno reagito. Per noi il rammarico ad aver voluto strafare nel terzo set che ci ha condizionato in scelte di attacco e muro. La forza bisogna metterla in campo e sempre. Potevamo far meglio nel terzo e quarto set”.

OROCASH LECCO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3

(18-25 14-25 25-21 25-23 13-15)

OROCASH LECCO: Lancini 8, Piacentini 13, Bassi 9, Zingaro 13, Albano 11, Rimoldi 3, Bonvicini (L), Citterio, Tresoldi, Belloni.

Non entrate: Rocca, Casari, , Bracchi. All. Milano

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 14, Botezat 13, Zanette 24, Fiorio 8, Tonello 14, Balboni 1, Mistretta (L), Badalamenti 2, Venco 1.

Non entrate: Pandolfi, Milani, Arciprete, Morandi (L). All. Amadio.

NOTE – Durata set: 22′, 21′, 25′, 23′, 17′; Tot: 108′.

MVP: Zanette