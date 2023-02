Orocash Picco Lecco tenta l’impresa e conquista un punto con la capolista

Le lecchesi mettono in cassaforte un punto importante per la seconda parte di campionato

LECCO – Orocash Picco Lecco tenta l’impresa e conquista un punto importante al Sanbàpolis contro la capolista Itas Trentino. Reduce da dieci vittorie consecutive in campionato, la padrone di casa conquistano anche l’undicesima, riconfermandosi imbattute per tutto il girone di ritorno. Buona la prestazione di Orocash che mette in cassaforte un punto importante per la seconda parte di campionato. Nel complesso partita fotocopia del girone di andata, ma a ruoli invertiti. Orocash Picco Lecco si porta in vantaggio 2 set a 0, poi viene raggiunta da Itas Trentino che vince i restanti 3.

“Partita sicuramente giocata molto bene nella prima ora – ha detto Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco -. Avevamo una formazione risicata per l’assenza di Citterio e di Lancini (vittima dell’influenza a ridosso della gara). Per una partita di questo genere, avere risorse in più sarebbe stato importante. Dopo i primi due set portati a casa, non siamo stati in grado di trovare malizia ed energia per il momento importante della chiusura di match. Siamo molto contenti della squadra, che malgrado le difficoltà, ha reagito davvero bene. Il bilancio è positivo e il punto concretizzato ci gratifica dopo un periodo lungo privo di punti. Poteva essere qualcosa in più. Pensiamo all’ultima gara della regular season e poi ragioneremo sulla seconda fase di campionato”.