Orocash Picco Lecco, tre punti importanti contro Club Italia

La formazione lecchese torna alla vittoria con un risultato netto

Dopo un inizio partita equilibrato, Picco Lecco prende il largo, incontrando qualche difficoltà solo nel terzo set

LECCO – Ritorno alla vittoria per Orocash Picco Lecco: 3-0 netto contro Club Italia, davanti a un pubblico ricco di super ospiti come Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia ai grandi Eventi e Franco Bertoli, ex capitano della nazionale con 400 presenze, vincitore Atlanta con la nazionale e ora mental coach e formatore in societa’ di pallavolo di serie A e aziende.

Un inizio match equilibrato, punto a punto, poi la formazione lecchese prende il via (18-12) siglando ottimi punti e chiude 25-17. Il secondo parziale è una copia del precedente (12-10), con Picco più precisa ed efficace nelle chiusure. Complice qualche errore di troppo del Club Italia, Orocash conquista anche il secondo set col punteggio 25-22.

Parte con qualche imprecisione il terzo set, la Biancorosse faticano a riprendere il ritmo dei due set precedenti (8-10). Poi qualcosa cambia, Orocash torna a essere pericolosa (19-17). Set tiratissimo che si chiude a favore di Picco Lecco a 25-21, la quale conquista tre punti davvero preziosi.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Non è stata una partita bellissima di pallavolo, bensì farcita di errori. Spesso le due formazioni si sono equiparate, ma abbiamo chiuso bene. In questo periodo sarà fondamentale fare bene e portare a casa punti. Ovvio che se il bel gioco ci sarà non potremo che essere contenti. Ora ci dedichiamo al prossimo match di domenica, fondamentale muovere la classifica ancora”.

Orocash Picco Lecco-Club Italia 3-0

(25-17 25-22 25-21)