Ottava edizione del Memorial Antonio Motta: sui 5 km vince la lecchese Laura Nardo

Bene anche Camilla Valsecchi, medaglia d’argento, e Ahmed El Mazoury secondo nella 10 km

A Ronco Briantino tre gare, 5 km e 10 km gara nazionale di corsa su strada, 5 km attività ludico motoria

RONCO BRIANTINO (MB) – Sabato sera, organizzata dalla società C.T.L. 3 Atletica, si è corsa l’8^ edizione della gara nazionale di corsa su strada “Memorial Antonio Motta”: 5km e 10km Fidal, 5km attività ludico-motoria.

Nella 10km vince Luca Ronchi (Luciani Sport Team) con 31’32”4, bene il lecchese Ahmed El Mazouri (Vanotti Running Team) che chiude al 2° posto con 31’47”9, ultimo gradino del podio a Loris Mandelli (Vanotti Running Team) con 32’46”4. Al femminile vince Cristina Ballabio (Atletica Casone Noceto) con 34’12”6, argento per Sabrina Passoni (C.T.L. 3 Atletica) con 39’56”1, bronzo Marcella Calfi (Runners Bergamo) con 43’09”4.

Nella gara dei 5km vince Andrea Geddo (Luciani Sport Team) con 15’41”1, secondo posto Francesco Foresti (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) con 15’57”8, terzo Alberto Formenti (Bracco Atletica) con 16’10”4. Al femminile gran bel risultato delle due lecchesi Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) prima con 17’34”0, seconda Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 18’51”5, chiude il podio Giulia Lariccia (Cus Pro Patria Milano) con 19’28”4.

Premiati i primi sei assoluti maschile e femminile dei 5km e 10km, premiati anche le categorie Master, premi sono stati assegnati anche per il campionato sociale C.T.L 3 Atletica.

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