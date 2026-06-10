Ottava edizione del Memorial Antonio Motta: sui 5 km vince la lecchese Laura Nardo

Bene anche Camilla Valsecchi, medaglia d’argento, e Ahmed El Mazoury secondo nella 10 km
A Ronco Briantino tre gare, 5 km e 10 km gara nazionale di corsa su strada, 5 km attività ludico motoria
RONCO BRIANTINO (MB) – Sabato sera, organizzata dalla società C.T.L. 3 Atletica, si è corsa l’8^ edizione della gara nazionale di corsa su strada “Memorial Antonio Motta”: 5km e 10km Fidal, 5km attività ludico-motoria.
Nella 10km vince Luca Ronchi (Luciani Sport Team) con 31’32”4, bene il lecchese Ahmed El Mazouri (Vanotti Running Team) che chiude al 2° posto con 31’47”9, ultimo gradino del podio a Loris Mandelli (Vanotti Running Team) con 32’46”4. Al femminile vince Cristina Ballabio (Atletica Casone Noceto) con 34’12”6, argento per Sabrina Passoni (C.T.L. 3 Atletica) con 39’56”1, bronzo Marcella Calfi (Runners Bergamo) con 43’09”4.
Nella gara dei 5km vince Andrea Geddo (Luciani Sport Team) con 15’41”1, secondo posto Francesco Foresti (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) con 15’57”8, terzo Alberto Formenti (Bracco Atletica) con 16’10”4. Al femminile gran bel risultato delle due lecchesi Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) prima con 17’34”0, seconda Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 18’51”5, chiude il podio Giulia Lariccia (Cus Pro Patria Milano) con 19’28”4.
Premiati i primi sei assoluti maschile e femminile dei 5km e 10km, premiati anche le categorie Master, premi sono stati assegnati anche per il campionato sociale C.T.L 3 Atletica.
Tutti gli altri nella top ten
- 5km femminile
4^ Francesca Eterovich 20’03”3 (DK Runners Milano), 5^ Antonella Sirtori 20’19”0 (3 Life), 6^ Elisa Pozzoni 20’57”2 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 7^ Maria Cristina Redaelli 21’05”2 (Runners Desio), 8^ Valeria Fama 25’00”4 (Run Card), 10^ Silvia Maicchi 25’21”7 (C.T.L 3 Atletica).
- 5km maschile
4° Piercarlo Fumagalli 16’18”5 (Bergamo Stars Atletica), 5° Matteo Decano 16’25”3 (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter), 6° Stefano Rossin 16’49”3 (Forti e Liberi Monza1878), 7° Marco Trebeschi 16’53”0 (Atletica Chiari 1964 Libertas), 8° Lorenzo Pozzoni 16’56”9 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 9° Mirko Colangelo 17’05”9 (3 Life), 10°Andrea Antonio Balconi 17’20”2 (C.T.L 3 Atletica).
- 10km femminile
4^ Federica Zardoni 43’28”3 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 5^ Daniela D’Onofrio 44’06”1 (Athlelic Club Termoli, 6^ Lorenza Zanni 44’14”3 (Runners Bergamo), 7^ Cristina Rizzi 44’56”5 (Atletica Alta Valtellina), 8^ Manuela Tarocco 45’01”0 (G.P. Villasantese), 9^ Francesca Angela Greco 45’58”9 (C.T.L. 3 Atletica), 10^ Alessandra Vian 46’30”3 (Polisportiva Bellusco).
- 10km maschile
4° Edoardo Usuelli 33’54”1 (Atletica Valle Brembana), 5° Andrea Gandini 35’12”3 (Monza Marathon Team), 6° Cesare Riva 35’17”1 (Daini Carate Brianza), 7° Riccardo Ielo 35’21”1 (C.T.L. 3 Atletica), 8° Daniele Molena 35’42”1 (C.T.L. 3 Atletica), 9° Riccardo Ghillioni 35’58”4 (Atletica Triangolo Lariano), 10° Marco Vicini 36’17”6 (ASD Bvk Team).
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