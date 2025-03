Ottimi piazzamenti per lo Sci Club Lecco in Val Casies

Bucciardi e Bertoldini insieme sul podio nello Slalom Speciale

Alessia Vaglio conquista il terzo posto grazie ad un ottima performance

VALLE DI CASIES – Porta bene il Trentino Alto Adige allo Sci Club Lecco che nella prima delle due gare maschili in programma nel doppio appuntamento di Slalom Speciale di mercoledì mette due suoi atleti sul podio.

Sul gradino più alto Diego Bucciardini e in seconda posizione Andrea Bertoldini arrivato a soli 4 centesimi di distacco sul compagno di squadra. Nella seconda gara maschile Bertolini e Bucciardini sfiorano ancora il podio i due lecchesi piazzandosi rispettivamente 5° e 7°.

Podio anche al femminile con Alessia Vaglio, la quale nella seconda della due gare in rosa, ha chiuso in 3^ posizione al termine di un’ottima performance. Nella prima sfida, Vaglio aveva già dato buoni segnali chiudendo, difatti, in 5^ posizione, nella gara vinta da Serena Stebler.