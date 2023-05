Ottimo esordio del Ck Rivabella nella canoa velocità, in evidenza Marilù Brambilla

La società del presidente Claudio Bettinazzi in trasferta sul Lago di Candia

Prima esperienza nella nuova specialità per i giovani canoisti lecchesi che si sono ben comportati

LECCO – Non solo discesa ma anche canoa velocità per il Ck Rivabella che, sabato e domenica scorsi, ha esordito nella specialità dell’acqua piatta sul Lago di Candia (TO) nella gara del circuito nazionale canoa giovani. I giovani canoisti della società del presidente Claudio Bettinazzi hanno dimostrato di poter dire da loro anche in una specialità che hanno avuto poco tempo di provare.

La velocità, a differenza della canoa discesa, si svolge sull’acqua piatta con canoe (e tecnica) che sono abbastanza diverse da quelle che si utilizzano per le discese in acqua mossa sui fiumi. “Un grosso ringraziamento va alla società Navigliosport di Trezzano sul Naviglio, nella persona della presidente Anna Merlini, per averci prestato per un’intera settimana le canoe dove i nostri ragazzi hanno potuto fare pratica in vista del week-end di gare”.

Le gare si svolgevano sulla doppia distanza di 200 e 2.000 metri. In particolare evidenza nelle Allieve B Marilù Brambilla che ha vinto la propria batteria sia sulla distanza breve che sulla distanza lunga. In particolare ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nei 2.000 metri e il 3° miglior tempo nei 200 metri: “E’ una ragazzina che va molto forte in discesa ed è riuscita a confermarsi anche nella velocità. E’ stata una vera sorpresa soprattutto per le sue avversarie che era la prima volta che se la trovavano di fronte”.

Negli Allievi B da segnalare il 6° posto di Pietro Corti sia nei 200 che nei 2.000 metri, mentre Massimo Bettinazzi è arrivato 4° nei 2.000 metri e 5° nei 200 metri nella categoria Cadetti A. Nei Master B vittoria per Stefano Brambilla nei 2.000 metri (anche in questo caso con sorpresa dei suoi avversari visto che era la prima esperienza nella velocità), mentre Claudio Bettinazzi è arrivato 2° nei 2.000 metri e 3° nei 200 metri nella categoria Master D. Infine nella gara Open (possono gareggiare assieme atleti maschi, femmine e di società diverse) il Ck Rivabella e il Navigliosport hanno formato un K4 Allievi B misto che ha conquistato il 2° posto nei 200 metri con Marilù Brambilla, Pietro Corti, Lorenzo Fraternale e Rebecca Stivala.