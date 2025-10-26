Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno si impone per 35-27 sul Malo

Gara ampiamente dominata dai brianzoli, che dopo l’equilibrio dei minuti iniziali, spingono subito sull’acceleratore

Si tornerà in campo sabato 8 novembre

MOLTENO – Debutto casalingo con vittoria per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che si impone per 35-27 sul Malo. Viaggiano a punteggio pieno gli Oronero di coach Danilo Gagliardi Junior, saldamente in vetta alla classifica del Girone A di Serie A2 a quota quattro.

Gara ampiamente dominata dai brianzoli, che dopo l’equilibrio dei minuti iniziali, spingono subito sull’acceleratore, mandando a segno tutti i terminali offensivi: 11-5 al 15’. Il Molteno però perde qualche pallone di troppo, concedendo spazio agli ospiti, che fortunatamente non riescono a sfruttare le ripartenze in transizione e sbattono contro l’attento Mattia Chirivì. Squadre all’intervallo sul 21-14.

Nella ripresa il Salumificio Riva dilaga e arriva fino a un massimo vantaggio di 12 reti con Riccardo Bonanomi (34-22). Sugli scudi Alessandro De Angelis nell’orchestrare alla perfezione la manovra offensiva. Nel finale di gara si abbassa l’intensità e i padroni di casa amministrano senza correre pericoli. Si chiude sul 35-27.

“All’inizio ci siamo ostinati a giocare sul pivot e abbiamo perso qualche pallone di troppo, lasciando sei contropiedi agli avversari – afferma il direttore sportivo moltenese Matteo Somaschini -. In difesa però abbiamo tenuto, grazie alla coppia formata da Davide Campestrini e Bonanomi, che hanno supportato alla grande il portiere Chirivì, quest’ultimo sicuramente tra i principali protagonisti della vittoria. Nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere, gestendo il risultato. Buona prova di squadra con le nostre ali che sono andate al tiro con facilità, come dimostrano le reti di Nicolò Garroni, Davide Tagni, Riccardo Crippa e Jacopo Cioni”.

La Serie A Silver osserverà adesso un turno di riposo per gli impegni delle nazionali e tornerà in campo sabato 8 novembre, con gli uomini di coach Gagliardi Junior impegnati in trasferta con il Paese alle 18.

Gli altri risultati della seconda giornata: Paese vs Belluno 36-29, Secchia Rubiera vs Vigasio 28-27, Modena vs Palazzolo 23-33 e Sassari vs San Vito Marano 33-26. La classifica: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, Secchia Rubiera e Sassari 4; Vigasio, Malo, Palazzolo e Paese 2, San Vito Marano, Belluno e Modena 0.

MOLTENO 35 MALO 27 Parziale primo tempo 21-14.

MOLTENO: Alfarano, Bonanomi 6, Campestrini 3, Chirivì 1, Cioni 4, Colombo 4, R.Crippa 4, T.Crippa 3, De Angelis, Garroni 4, Mera Llumitax 1, Pizzala, Redaelli, Riva, Tagni 2, Trost 3. All.: Gagliardi Junior MALO: Battistello, Bernert 4, Cappellari, Facci, Gaiu, Giuriato 2, Mar.Grotto 3, Mat.Grotto 3, Maistrello, Marchioro 3, Moreno 2, Piazzon 2, Sassaro 4, Vaccari, Zanella 4, Zordan. All.: Lodato Arbitri: Bontadi, Moser