Debacle in casa del Brixen che passa per 34 e 19

Il DS Matteo Somaschini: “Non vogliamo mollare fino alla fine del campionato”

BRESSANONE – Prima giornata di ritorno del campionato della Serie A Beretta, con il Salumificio F.lli Riva Molteno, impegnato sul campo del Brixen che vince il match con il risultato di 34-19 (primo tempo 18-10).

Partenza disastrosa del team moltenese che incassa un break di 7-0 e compromette l’intero match dopo soli dieci minuti.

La prima rete del team lecchese arriva infatti solo al decimo minuto. Il divario rimane sempre pesante, con la prima frazione di gioco che termina 18-10. Purtroppo anche nel secondo tempo il copione della partita non cambia. Infatti, il Brixen non ha nessuna intenzione di mollare la presa, trovando anche un massimo vantaggio di sedici reti sul 32-16 attorno al venticinquesimo minuto. Partita da dimenticare per Molteno, soprattutto nell’approccio mentale e sull’intero match. Ancora una volta sono mancate quelle pedine che dovrebbero dare un cambio di rotta alla navigazione di un Molteno sempre più inabissato sul fondo alla classifica.

“Partita iniziata male con un parziale di 7-0 per Brixen, un parziale che ha poi mantenuto per tutto il primo tempo – commenta il DS Matteo Somaschini – Il secondo tempo è iniziato in modo un po’ diverso ma Brixen, squadra esperta, ha gestito il vantaggio e approfittando dei nostri errori allungando fino al risultato finale di 34-19. Ora arrivano delle partite in casa fondamentali per noi e dovremo dare il massimo per cercare di raddrizzare la stagione. Abbiamo l’obbligo di dare un segnale importante ai nostri tifosi, alla società, a noi stessi. Saranno settimane impegnative, ma non vogliamo mollare fino alla fine del campionato .

TABELLINO

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Redaelli 1, Galizia 1, Mella, Dedovic 2, Brambilla 2, Sperti 3, Dall’Aglio 2, Riva 1, Gligic, Beretta, Dell’Orto, Knezevic 3, Soldi 4, Alonso, Buhai.