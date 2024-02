Pallamano, Serie A. Molteno pronto per trasferta a Chieti

Sabato alle ore 16.30 il match contro Campus Italia

Mister Gagliardi: “Partita difficile, contro una formazione giovane, composta dai più talentuosi giocatori italiani”

MOLTENO – Il campionato di Serie A Silver di pallamano è giunto alla sua terza giornata di ritorno. Siamo in un momento importante della stagione, considerato che ogni partita ha un suo significato particolare per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato alla vigilia della stagione 2023-24.

Il discorso vale anche per il Salumificio Riva Molteno, formazione che dopo aver sfiorato la vittoria sul campo della capolista Camerano, ha vinto il derby lombardo contro il Cologne.

Sabato pomeriggio si presenterà al centro federale di Chieti, dove la squadra lecchese affronterà la giovane formazione del Campus Italia, match che si giocherà alle 16.30. Obiettivo, indubbiamente, è vincere e conquistare i due punti per rimanere nei piani alti della classifica generale ed ambire ad un posto nelle prime posizioni per i play off.

Il nuovo tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi a due giorni del match fa il punto della situazione.

“Abbiamo una squadra composta da elementi di importanti valori tecnici ed agonistici. Il lavoro procede molto bene. Ero certo di questo, ma rimarco che ho trovato un ambiente sano, con ragazzi che hanno tanta voglia di migliorare ed imparare e con questi valori possiamo essere molto fiduciosi per il prosieguo del nostro campionato”.

Il lavoro di mister Gagliardi si è focalizzato sulle singole fasi di gioco, come spiga lui stesso: “Abbiamo fatto la scelta precisa di portare avanti un lavoro che va a trattare le singole fasi di gioco. Stiamo studiando ogni tipo di situazione. Sia in fase offensiva, che di ripartenza, oltre al lavoro difesivo. Non lasciamo nulla al caso, cerchiamo di lavorare tanto per somatizzare un nuovo modello di gioco per la squadra, in base anche a chi sarà il nostro avversario”.

Guardando alla prossima sfida Gagliardi commenta: “Sicuramente sarà una partita difficile, contro una formazione giovane, composta dai più talentuosi giocatori italiani. Una squadra molto veloce e quindi dobbiamo stare attenti ai loro cambi di ritmo. Stiamo sviluppando un’ intensa settimana di lavoro, per arrivare a questa sfida nelle migliori condizioni fisiche, perché vogliamo fare una grande partita a Chieti, ed ovviamente – conclude Gagliardi – vincere questa sfida”.