Pallamano Serie A Silver. Molteno batte per 46-29 il San Vito Marano

Grande festa per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno

Oronero sempre più leader del Girone A di Serie A Silver con 16 vittorie e un solo pareggio in 17 gare disputate

MOLTENO – Grande festa per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno che, dopo l’impresa di Sassari valsa la promozione in Serie A Gold, riabbraccia il caloroso pubblico di via Della Stazione e batte per 46-29 il San Vito Marano. Oronero sempre più leader del Girone A di Serie A Silver con 16 vittorie e un solo pareggio in 17 gare disputate in questa stagione, numero che si traducono in un primato assoluto: 33 punti in classifica con il migliore attacco (606 reti) e la migliore difesa del campionato (439). Per il San Giorgio Molteno è la quarta promozione nella massima serie nazionale, dopo quelle delle annate 1983/84, 2016/17 e 2019/20.

Tornando al match con il San Vito Marano, pubblico delle grandi occasioni a Molteno, con coach Danilo Gagliardi Junior che dà ampio spazio alle rotazioni, concedendo minuti anche a chi giocato meno durante l’anno. Vanno a segno praticamente tutti con Jordy Mera Llumitax miglior marcatore con sette reti all’attivo. Dopo l’equilibrio iniziale i padroni di casa scappano e chiudono la prima frazione di gioco sul 23-16. Il San Giorgio si diverte in campo e diverte i tifosi, mantenendo sempre in mano le redini del gioco e archiviando la pratica sul 46-29. Al fischio finale spazio ai festeggiamenti con la consegna di una maglia celebrativa a tutti i giocatori della prima squadra. Presenti sul campo anche il patron oronero Marco Ratti, il sindaco di Molteno, Giuseppe Chiarella, e il parroco Giandomenico Colombo.

“È stato un bellissimo momento di condivisione con il nostro pubblico – le parole del direttore sportivo Matteo Somaschini -. L’obiettivo è mantenere l’imbattibilità e ci siamo riusciti, grazie a un’ottima prestazione. Adesso ci godiamo ancora questa festa e poi iniziamo a pensare al campionato di Serie A Gold, che non sarà facile, lo sappiamo, ma vogliamo provarci e daremo tutto per fare bene”.

Nel prossimo turno, ultima giornata del campionato 2025/2026, il Molteno giocherà sabato 2 maggio alle 20 sul campo del Vigasio. La classifica: Salumificio Riva Molteno 33, Secchia Rubiera 29, Verdeazzurro 28, Malo 16, Palazzolo 16, Vigasio 15*, Belluno 13, Paese 8*, Pantarei Modena 7, San Vito Marano 3 (*una partita in meno).

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO 46

SAN VITO MARANO 29

NOTE – Parziale primo tempo 23-16.

SALUMIFICIO RIVA MOLTENO: Alfarano, Mera Llumitax 7, Trost 3, Garroni 3, Redaelli 3, Mella 3, Cioni 4, De Souza, Bonaonomi 6, Riva 5, Tagni 2, Colombo 3, R.Crippa 4, De Angelis, Campestrini, T.Crippa 3. All.: Gagliardi

SAN VITO MARANO: Marchiori, Sartori 6, Zanella 7, Valmorbida 1, Dalla Riva 4, Marangon, Bertoldo, Bonollo, Dalla Riva, Scolaro, Barbuto 6, Agostini, De Marchi 5, Pietribiasi. All.: Fiorillo

Arbitri: Micali, Gjyli