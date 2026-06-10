Pallanuoto FIN. La Pallanuoto Lecco termina al terzo posto

Ottimo risultato nel campionato Promozione FIN

Promosse in Serie C Buccinasco e “I Magnifici”

MILANO – Si è conclusa con una sconfitta la stagione della Pallanuoto Lecco nel campionato di Promozione FIN. Venerdì scorso, nella piscina della Canottieri Olona, le calottine blucelesti hanno perso col punteggio di 18-10 contro “I Magnifici”, in uno scontro che non aveva più nulla da chiedere alla classifica.

Con questa vittoria “I Magnifici” confermano il secondo posto in classifica a quota 31 punti e vengono promossi in Serie C insieme al WP Buccinasco, vincitore del girone a quota 34.

La Pallanuoto Lecco di coach Mario Velsanto resta ferma al terzo posto in classifica, prima delle escluse, e ripartirà dal campionato di Promozione anche il prossimo anno.

Il tabellino finale dei lariani è fatto di sette vittorie e cinque sconfitte. A un attacco “atomico” – 154 gol, gli stessi della capolista! – ha fatto da contraltare una difesa sicuramente meno incisiva, con oltre undici gol subiti a partita, contro gli otto di Buccinasco.