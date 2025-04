Pallanuoto FIN. Pallanuoto Lecco, espugnata la piscina di Crema

Seconda vittoria stagionale per i lariani (10-19)

Cinque reti per lo scatenato Bernardi

CREMA (CR) – Seconda vittoria stagionale per la Pallanuoto Lecco nel campionato FIN di Promozione maschile. Le calottine blucelesti non hanno avuto problemi a espugnare la piscina della Pallanuoto Crema, segnando quasi il doppio dei punti dei padroni di casa. Per i lariani è la seconda vittoria stagionale, un record societario nei campionati federali.

Fin dal primo quarto i lariani prendono il comando del match, segnando sei gol, di cui tre firmati dallo scatenato Bernardi. Nella seconda frazione “si mette al lavoro” anche Grandi e alla pausa di metà partita i lecchesi sono avanti 3-10.

Nella ripresa il divario si mantiene costante nel terzo quarto (7-14), per poi dilatarsi ulteriormente nell’ultima frazione, fino al 10-19 finale.

Miglior marcatore lecchese Bernardi con 5 gol, uno più di Grandi.

PALLANUOTO CREMA – PALLANUOTO LECCO 10-19

PARZIALI: 2-6; 3-10; 7-14

LECCO: Bernardi (5), Grandi (4), Longo (3), Marcadalli (2), Preda (2), Santonstato, Scaramucci.