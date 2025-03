Pallanuoto FIN. Pallanuoto Lecco, prima vittoria stagionale

“I Magnifici” battuti col punteggio di 10-11

“Tre punti fondamentali, non siamo la squadra materasso” dichiara Longo

MILANO – La Pallanuoto Lecco coglie la prima vittoria stagionale nel campionato di Promozione FIN, alla sua quarta partita. I lariani hanno espugnato martedì sera il campo de “I Magnifici” resistendo alla rimonta della squadra di casa.

Milano prova a scappare via nel primo quarto (3-1) ma i lariani, a cavallo delle prime due frazioni, piazzano un parziale di quattro reti consecutive, andando negli spogliatoi sul punteggio di 4-5.

Nel terzo tempo la situazione sembra favorevole alle calottine blucelesti che toccano il massimo vantaggio (5-9) col gol di Bernardo. Milano prova a buttarla sul fisico, la partita diventa spigolosa ma il portiere De Capitani è bravo a parare un rigore e i lecchesi la spuntano vincendo 10-11.

Con questa vittoria il Lecco aggancia gli avversari al quarto posto in classifica, con 3 punti. In testa resta l’imbattuta SC Milano a 12.

“Siamo stati per lunghi tratti avanti nel punteggio, senza mai chiuderla definitivamente – dichiara Gabriele Longo – per noi erano fondamentali questi 3 punti, per il morale e per dimostrare che non siamo la squadra materasso che stara a guardare nonostante la poca esperienza nel campionato federale”

I MAGNIFICI – PALLANUOTO LECCO 10-11

PARZIALI: 0-2; 1-4; 4-6

LECCO: Bernardo (4), Longo (3), Grandi, Campanari, Frigerio, Corno.