Pallanuoto giovanile FIN. Pallanuoto Lecco prima anche tra gli U15

Lecchesi primi con un turno di anticipo

Il prossimo anno disputeranno la Serie A

LECCO – Dopo aver festeggiato il titolo U17, i ragazzi della Pallanuoto Lecco possono celebrare anche la vittoria del campionato U15 di Serie B1 di Pallanuoto Italia. A una giornata dalla fine del torneo i lecchesi hanno cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l’Acquarè Franciacorta, con un ruolino di marcia che li ha visti vincere undici volte su dodici incontro totali, per un totale di 33 punti.

Grazie a questo risultato le calottine lecchesi U15 hanno ottenuto la promozione in Serie A.

“Sono orgoglioso di tutte le ragazze e i ragazzi per questa stagione, voglio far loro i complimenti per la vittoria del campionato – dichiara l’allenatore Francesco Cazzaniga – è stata una competizione abbastanza equilibrata:, ci siamo giocati quasi tutte le partite fino all’ultimo, perdendo solo contro i forti ragazzi dell’Acquaré Franciacorta. Durante tutto quest’anno ho notato un miglioramento continuo e spero che tutti i ragazzi si siano divertiti molto; adesso bisogna pensare alla prossima stagione, che sarà ancora più insidiosa, visto la promozione in Serie A”.

“Siamo contenti e soddisfatti del successo che abbiamo ottenuto nel girone B1 del campionato under 15 di Pallanuoto Italia – dichiara Sutti Hongy, una delle stelle della squadra – la vittoria del campionato con una sola sconfitta e la conseguente promozione ci ha ripagato dell’impegno che abbiamo messo in acqua quest’anno e che ci fa ben sperare per il futuro. È stata una stagione impegnativa, ci ha però uniti e resi migliori come atleti e come squadra, grazie anche al buon lavoro dei nostri allenatori”.