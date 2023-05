Pallanuoto. Iniziano con un ko i play-off per la Pallanuoto Lecco

Avanti il primo quarto, poi la rimonta del Leini

“Le assenze ci hanno condizionato” dichiara coach Longo

LEINI (TO) – Inizia con una sconfitta la post season PNI della Pallanuoto Lecco. I ragazzi di coach Gabriele Longo hanno perso nella piscina del Leini Pallanuoto col punteggio di 5-3, nonostante una buona prestazione di squadra.

Il primo quarto inizia come meglio non potrebbe per le calottine blucelesti: grazie alle reti di Daniele Preda e Federico Campanari i lecchesi chiudono i primi dieci minuti sul punteggio di 1-2.

Purtroppo sarà l’unico vantaggio della partita per la formazione lariana. Un parziale di tre reti consecutive dei piemontesi ribalta il match (4-2), anche se il goal di di Mario Velsanto a fine terzo quarto lascia qualche speranza alla Pallanuoto Lecco.

Nell’ultimo parziale i lariani non riescono a segnare, al contrario del Leini; i piemontesi bucano ancora una volta la rete bluceleste, chiudendo la partita sul 5-3.

“Nonostante sia probabilmente stata la miglior partita della nostra stagione, usciamo dall’acqua con una sconfitta – dichiara coach Gabriele Longo – purtroppo le assenze ci hanno condizionato, così come il rigore sbagliato nell’ultimo quarto. Domenica prossima affronteremo l’H20 Muggiò, solo battendo la prima del girone potremo sperare ancora nella promozione”.

LEINI PALLANUOTO – PALLANUOTO LECCO 5-3

PARZIALI: 1-2; 3-2; 4-3

METE: Shalby 2, Valentini, Catania, Mauri (tr. Pellegrino)