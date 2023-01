Pallanuoto. La Pallanuoto Lecco non si ferma più

Terza vittoria in altrettante partite per i blucelesti

“L’obiettivo è la vittoria del campionato” dichiara il DS Liberali

SEREGNO – Continua a vincere la Pallanuoto Lecco nella serie D del campionato Pallanuoto Italia. La formazione del giocatore/allenatore Gabriele Longo ha battuto col punteggio di 11-4 l‘In Sport Cesano Black.

L’inizio di gara vede la squadra avversaria portarsi per un paio di volte in vantaggio ma i lecchesi aggiustano tutto coi goal di Mario Velsanto e dello stesso Longo (3-2).

Nel secondo quarto, dopo il pareggio di Cesano, la Pallanuoto Lecco vola via e va al riposo “doppiando” la formazione avversaria (6-3).

Nella ripresa la partita non è mai in discussione. Gli avversari non riescono mai ad avvicinarsi e i lecchesi allungano fino all’11-4 finale. “Tripletta” per Luca Boncimino e Daniele Preda, migliori marcatori del match.

“Oggi siamo entrati in acqua un po’ troppo distratti e nei primi due tempi non ci siamo imposti come avrei voluto, facendo noi la partita – dichiara coach Longo – gli avversari erano bravi e veloci, ma con meno esperienza, quindi alla lunga siamo riusciti ad imporci. Adesso abbiamo un mese per preparare l’altra partita che si prospetta ancora più equilibrata! Sto cercando di dare più minutaggio ai nostri giovani che, da qui alla fine del campionato, spero possano contribuire ad alzare il livello generale della squadra”.

Molto soddisfatto anche il direttore sportivo Nicola Liberali. “L’allenatore sta facendo un ottimo lavoro, è riuscito ad amalgamare un gruppo composto da giovani e più esperti. Dopo tre vittorie e la testa della classifica a punteggio pieno, l’obiettivo della società è chiaramente quello di giocarsi la vittoria del campionato”.

PALLANUOTO LECCO – IN SPORT CESANO BLACK 11-4

PARZIALI: 3-2; 6-3; 9-4

MARCATORI: Castaldini, Longo (2), Preda (3), Boncimino (3), Velsanto (2).