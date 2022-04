Pallanuoto. L’Onda blu “travolge” la Pallanuoto Lecco

Esordio con sconfitta per la formazione lecchese

I lariani resistono tre quarti a Dalmine, poi cedono

ROMANO DI LOMBARDIA – Inizia con un’onorevole sconfitta il campionato FNI di Promozione della squadra maschile della Pallanuoto Lecco. La formazione di coach Luca De Capitani è stata “travolta” dall’Onda Blu Dalmine.

Il primo quarto la formazione di casa mette subito le cose in chiaro con un netto 4-1, con l’unico gol lariano messo a segno da Moreno Fossati. Nella seconda frazione la difesa lecchese migliora – una sola rete concessa – ma l’attacco non riesce a mettere “fieno in cascina”, così le squadre vanno al riposo sul punteggio di 5-1,

Nella ripresa la Pallanuoto Lecco si sblocca con una doppietta di Alex Rovelli ma il quarto è sempre vinto da Dalmine (4-2), che porta a casa anche l’ultima frazione col punteggio di 5-2, per un complessivo 14-5.

Coach De Capitani commenta con soddisfazione l’esordio. “Loro sono più forti di noi, ma siamo rimasti in partita almeno per tre quarti. Purtroppo la gara si è giocata su una vasca da 33 metri e i miei ragazzi non sono abituati, così siamo andati in difficoltà fisica nell’ultimo quarto”.

La Pallanuoto Lecco tornerà in vasca venerdì 29 aprile nella trasferta di Mecenate (Mi)

ONDA BLU DALMINE – PALLANUOTO LECCO 14-5

PARZIALI: 4-1; 1-0; 4-2; 5-2

RETI: Fossati, Rovelli (2), Longo, Andreana