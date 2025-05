Pallanuoto. Pallanuoto Lecco, gran vittoria contro SC Milano

I lecchesi vincono col punteggio di 13-12

Gol decisivo del giovanissimo Grandi

LECCO – La Pallanuoto Lecco si regala una serata fantastica grazie alla vittoria in volata contro la SC Milano, seconda in classifica e con sole due sconfitte subite nel campionato di Promozione FIN. I lecchesi sono riusciti così ad agganciare in classifica “I Magnifici” al quarto posto assoluto, anche se con due partite in più rispetto agli avversari.

La prima fuga del match è proprio della squadra lecchese, che segna tre reti consecutive a cavallo tra il primo e il secondo quarto (6-3). Milano comunque non molla e ricuce, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 8-7.

Nella ripresa i meneghini prendono il comando dell’incontro (8-9). La Pallanuoto Lecco reagisce con un altro parziale di quattro reti consecutive (12-9) e prova la fuga decisiva. Milano si riavvicina fino ad arrivare al 12-11 ma il gol del giovanissimo Grandi dà l’allungo decisivo, prima che a tempo quasi scaduto gli ospiti fissino il punteggio sul 13-12 finale.

“Abbiamo fatto un’ottima partita sia in attacco che in difesa, con pochissime disattenzioni e siamo stati bravi a gestire il vantaggio durante tutto il corso del match – dichiara Gabriele Longo – adesso le prossime tre sfide saranno importantissime per capire realmente dove possiamo arrivare come squadra”.

PALLANUOTO LECCO – SC MILANO 13-12

PARZIALI: 5-3; 8-7; 11-9

RETI: Preda 2, Marcadalli 2; Crippa, Grandi 3, Campanari, Longo, Santonastaso, Corno.