Pallanuoto Promozione. La Pallanuoto Lecco sconfitta a Varese

I varesini vincono col punteggio di 16-6

“Le decisioni arbitrali ci hanno innervositi” dichiara coach De Capitani

VARESE – La Pallanuoto Lecco è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato di Promozione lombarda. Nella sfida di ieri a Varese i lecchesi sono stati sconfitti col punteggio di 16-6 dalla VON.

Il primo quarto è tutto in favore dei varesini (5-1, gol lecchese di Longo), coi giocatori lariani innervositi da qualche fischio arbitrale piuttosto “casalingo”. Nella seconda frazione non bastano le reti di Santonastato e Fossati a tenere in piedi la Pallanuoto Lecco, con le calottine blucelesti che vanno al riposo con un pesante passivo (10-3).

I ragazzi di coach De Capitani vincono il terzo quarto (2-3) grazie ai gol di Bianchi, Rovelli e Fossati, ma Varese chiude i giochi dominando l’ultimo quarto e vincendo con un complessivo punteggio di 16-6.

“Una serie di decisioni arbitrali hanno innervosito la mia squadra e indirizzato la partita, ma non voglio aggiungere altro per non creare inutili polemiche – dichiara coach Luca De Capitani – ormai la partita è andata, concentriamoci sulla prossima che disputeremo in casa”.

VON – PALLANUOTO LECCO 16-6

PARZIALI: 5-1, 5-2, 2-3, 4-0

RETI: Longo, Santonastato, Fossati (2), Bianchi, Rovelli.