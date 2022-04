Pallanuoto Promozione. Lecco gagliardo ma vince il CUS Geas

Primo quarto difficile, poi grande partita per i lariani

“Peccato non essere riusciti a pareggiare” dichiara coach De Capitani

MECENATE (MI) – Onorevolissima sconfitta per la Pallanuoto Lecco nella vasca del CUS Geas Milano. I ragazzi di coach Luca De Capitani lottano per oltre tre quarti e cedono solo nell’ultima frazione.

Il primo quarto inizia come peggio non potrebbe per la Pallanuoto Lecco, sommersa dagli avversari (4-0). Nella seconda frazione le reti di Tanzini e Castaldini sbloccano i lariani, che vanno comunque al riposo con quattro reti da recuperare (6-2).

Coach De Capitani carica i suoi negli spogliatoi e la Pallanuoto Lecco risorge come l’araba fenice nel terzo quarto. Il parziale di tre reti a zero – Comi, Longo e Preda i marcatori – rilancia i lecchesi che avrebbero anche un paio di occasioni per pareggiare il match nell’ultimo quarto.

Due gol in un minuto dei milanesi spengono i sogni di gloria delle calottine blucelesti, sconfitte col punteggio di 10-6.

“Abbiamo sicuramente disputato una buona partita – dichiara coach De Capitani – non ci siamo demoralizzati dopo un difficile primo quarto ed è stato un peccato non riuscire a pareggiare. In ogni caso la squadra sta crescendo ed è un ottimo risultato”.

La Pallanuoto Lecco tornerà in vasca venerdì 4 maggio nella trasferta di Varese.

CUS GEAS MILANO – PALLANUOTO LECCO 10-6

PARZIALI: 4-0; 6-2; 6-5

RETI: Tanzini, Castaldini, Comi, Longo (2), Preda