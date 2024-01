Pallanuoto. Seconda vittoria per la Pallanuoto Lecco

Battuto Desenzano nella piscina di Treviglio

Tripletta di uno scatenato Daniele Preda

TREVIGLIO – Vittoria sudata per la Pallanuoto Lecco contro la Pallanuoto Desenzano, seconda partita del campionato Master PNI per le calottine blucelesti, disputatasi nella piscina di Treviglio.

Il primo quarto vede una sola squadra in acqua e, purtroppo, non è quella lariana. Desenzano vola via sul 3-0 ma, a partire dalla seconda frazione, anche i ragazzi allenati da coach Gabriele Longo si rimettono in pista, grazie alla doppietta di Daniele Preda e ai gol di Riccardo Frigerio e Marcandalli, con una strepitosa palombella da metà campo.

Dopo un terzo quarto interlocutorio (2-2) sono i lecchesi ad averne di più nell’ultima e decisiva frazione. Un calcio di rigore dà l’ultimo vantaggio ai bresciani (7-6), prima che Riccardo Frigerio – due volte – e Gabriele Longo buchino la porta avversaria, chiudendo il match sul punteggio di 7-9.

“Domenica abbiamo affrontato una squadra piena di giovani, come la nostra, e molto preparata, con alcuni elementi di spicco che nella fase iniziale ci hanno causato non pochi problemi – dichiara coach Longo – Il nostro approccio alla gara e stato pessimo ma, col proseguire della gara, siamo riusciti a chiuderci, prendendo le misure sui loro tiratori più temibili e recuperare il divario”.

PALLANUOTO DESENZANO – PALLANUOTO LECCO 7-9

PARZIALI: 3-0; 1-4; 2-2; 1-3

RETI: Frigerio (3), Preda (2), Longo (2), Campanari, Marcandalli