Pallanuoto Serie B. Onorevole sconfitta per la Pallanuoto Lecco a Parma

Bella figura contro la capolista

“Ottima difesa, dobbiamo migliorare in attacco”

PARMA – L’inizio di stagione per la squadra femminile della Pallanuoto Lecco è stato piuttosto complesso, con due sconfitte in altrettante partite. La squadra di coach Nicola Liberali ha perso oggi il terzo match, disputando comunque una gara gagliarda contro la capolista Parma Pallanuoto.

Il primo quarto il match è in assoluto equilibrio, visto che le padrone di casa se lo aggiudicano con un solo gol di vantaggio (2-1). Nel secondo la formazione emiliana dilaga, approfittando del fatto che le lariane non centrano mai la porta avversaria (6-1).

Nella ripresa la squadra parmense rimane in controllo del match, ma anche le lecchesi riescono a mettere a segno qualche zampata. Il secondo tempo si chiude con un complessivo 6-3; alla sirena finale è Parma a vincere col punteggio di 12-4.

“Alla nostra terza partita si vedono discreti progressi – dichiara l’allenatore Nicola Liberali – abbiamo registrato il record stagionale di minor gol presi contro la prima in classifica, difendendo molto bene. Adesso dobbiamo lavorare per migliorare la precisione in attacco”.

PARMA PALLANUOTO – PALLANUOTO LECCO 12-4

PARZIALI: 2-1; 6-1; 10-2

RETI: Fiori (2), Valsecchi, Caruggi.