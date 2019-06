Pallanuoto. Ultimo Pink Open Day per la Pallanuoto Lecco

Si cercano ragazze per formare una squadra femminile.

L’incontro si svolgerà venerdì’ 7 giugno alle ore 21.00.

LECCO – Venerdì 7 giugno 2019 si svolgerà il terzo e ultimo Pink Open Day della Pallanuoto Lecco alla ricerca di ragazze per creare la prima storica formazione femminile, da aggiungere alle due squadre giovanili presenti e alla formazione Master.

I buoni risultati ottenuti nei primi due Pink Open Day hanno spinto i dirigenti blucelesti a creare un terzo appuntamento, in modo da garantirsi ulteriori nuove reclute e la certezza di avere i numeri per creare la nuova squadra.

“Abbiamo organizzato un ultimo Open Day per dare ancora una possibilità a chi non ha mai provato questo sport. C’è l’errata convinzione che questo sia uno sport prettamente maschile, ma in realtà è una disciplina adatta a tutte le persone che amano l’acqua e i giochi di squadra” ha dichiarato la dirigente Raffaella Benigni.

L’appuntamento per le ragazze che volessero provare è per venerdì 7 giugno nella piscina del Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco, a partire dalle ore 21.00. Ulteriori informazioni si possono ottenere chiamando il numero 371.32.38.218. I requisiti sono sempre i soliti: avere almeno quattordici anni e una buona acquaticità di base.