Termina 2-2 la sfida nel campo di Offanengo

Primo set un po’ ingessato per le atlete della Picco, che recuperano esprimendo un buon gioco nella restante parte del match

LECCO – Una prova in crescendo ma chiusa in parità quella della Picco Lecco contro il Chromavis Eco DB Offanengo. L’incontro amichevole in vista della nuova stagione 2022-2023 ha avuto risvolti positivi ma ha messo in luce anche alcuni aspetti legati al gioco da analizzare in profondità, come sottolineano le dichiarazioni del coach Gianfranco Milano.

“L’inizio della partita ci ha visto muoverci con poca determinazione ed incisività – ha puntualizzato Milano -. Dal secondo set in poi invece c’è stata una prova ben diversa sia dal punto di vista delle individualità che di squadra! Buoni scorci di partita a tratti di buona qualità. Bene la fase muro difesa. Molto soddisfatti della prova in generale, ma soprattutto dalle prestazioni delle molte giovani in campo nel corso del terzo e quarto set, momento in cui sono state chiamate in campo”.

Arrivano anche i commenti delle giocatrici Serena Zingaro e Rebecca Rimoldi, dopo il 2-2 (25-15 20-25 15-25 32-30) conseguito a Offanengo: “Seconda sfida in una settimana contro l’Offanengo, quindi con più elementi per affrontare la gara. Avevamo voglia di fare bene e di riscatto. La qualità del gioco è stata buona”. Si accoda poi la Rimoldi: “Primo set ancora un po’ bloccato, poi abbiamo espresso una buona pallavolo. Sicuramente ci sono punti ancora da mettere a fuoco: muro e difesa in prims, oltre alle battute da rendere più incisive”