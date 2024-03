Pallavolo, attesa per il match Picco – VTB FCRedil Bologna

La partita è in programma domenica 24 marzo

“Squadra abbastanza ostica con buone qualità che tenterà di tutto per fare punti”

LECCO – Orocash Picco Lecco incontra VTB FCRedil Bologna per la partita di ritorno del girone Pool Salvezza A2. Un finale di stagione ancora incerto per le ragazze di coach Alberti che in questo turno ospiteranno al Pala Marani, la Orocash Picco Lecco, formazione che, invece, grazie alla vittoria dell’ultima giornata contro la Sirdeco Volley Pescara ha ottenuto matematicamente la salvezza.

Successo da tre punti, nell’ultimo turno, anche per le rossoblù in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino che in questo modo sono ancora in piena corsa per la lotta salvezza. Il match d’andata, al Pala Al Bione, terminò al tie-break a favore delle lecchesi.

“Mancano tre partite alla fine del girone di ritorno e la scorsa domenica abbiamo raggiunto l’obiettivo salvezza – commenta Gianfranco Milano – le ultime partite sono sfide importanti e vorremmo finire al meglio. Ne abbiamo vinte 7 su 10 e vogliamo che tutte le avversarie abbiano la possibilità di conquistare per merito la salvezza. Avremo Bologna, Brescia e Soverato, non vediamo l’ora”.

“Domenica affronteremo Bologna, squadra abbastanza ostica con buone qualità che tenterà di tutto per fare punti vista la loro situazione in classifica. Noi sicuramente più sereni ma non per questo abbasseremo la testa anzi continueremo a fare bene per proseguire la striscia positiva delle partite vinte finora” conclude Rachele Mainetti.