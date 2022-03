Pallavolo B1. La Picco Lecco domina e vince contro Lemen Volley

Finisce 3 a 0 il match di sabato contro Valle Imagna

LECCO – Pallavolo Picco Lecco vince sul campo di casa contro le giovani del Lemen Volley della Valle Imagna, al termine di una bella partita tra le due formazioni di B1.

Finisce 3 a 0 per le lecchesi il matrch che si è disputato ieri sera, sabato, tra le mura amiche del Bione. Una gara di fatto a senso unico che ha premiato le biancorosse.

“L’obiettivo era muovere la classifica e riprendere il nostro percorso – ha dichiarato a fine partita il primo allenatore Gianfranco Milano – Non abbiamo fatto una bellissima prestazione, eccetto nel secondo set dove ci sono stati degli scambi molto equilibrati e avvincenti che hanno coinvolto anche il pubblico. Fortunatamente abbiamo trovato lo spunto finale per chiudere il set. Il terzo set è stato sicuramente molto positivo e condizionato da una buona battuta e particolare determinazione in attacco. Questa vittoria si traduce in tre punti sicuramente molto importanti, ma siamo siamo consci che ci attendono altri ostacoli”.

TABELLINO

Pallavolo Picco Lecco VS Pallavolo Lemen 3-0

Pallavolo Picco Lecco VS Pallavolo Lemen (25-17 26-24 25-14)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 4, Bracchi 7, Lancini 8, Rettani 6, Ratti 12, Garzaro 10, Zingaro 10.

Durata set: 24’, 28’, 19’ Totale 1h11’

NOTE Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 7 , battute sbagliate 9, muri 9, attacco 36%, ricezione positiva 60%