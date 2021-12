Il match delle capoliste si è concluso con la vittoria di Costavolpino

L’allenatore Milano: “Le ragazze hanno dato il massimo come al solito, cercheremo di crescere ancora”

LECCO – CBL Costavolpino ferma la lunga serie positiva della Pallavolo Picco Lecco. Sabato sera il supermatch delle capoliste ha tenuto col fiato sospeso tutto il Bione per due ore al cardiopalma.

La tenacia delle biancorosse non è bastata a fermare le ospiti, malgrado l’ottima partenza del primo set. La partita si è chiusa 1 a 3 per CBL Costavolpino.

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “La partita ci lascia sicuramente qualche rammarico per il risultato, ma non tanto per la prestazione. Nei primi due set la squadra si è espressa al meglio che poteva, poi la partita è diventata più complicata. Sicuramente abbiamo avuto alti e bassi, ma le ospiti erano esperte. Un peccato sicuramente il risultato, ma non mette in discussione il lavoro fatto finora. Le ragazze hanno dato il massimo come al solito, il risultato poteva darci qualche gratificazione in più ma non è andata così. Faremo tesoro di queste situazioni e cercheremo di crescere ancora. Abbiamo inserito la Garzaro, all’esordio con la nostra maglia, e questa sarà un’arma in più per fare bene. Vogliamo chiudere al meglio l’anno! Siamo contenti del momento e della classifica”.

Pallavolo Picco Lecco VS CBL Costavolpino (28-26 26-28 20-25 19-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 2, Bracchi 10, Lancini 10, Rettani 6, Ratti 16, Marsengo 7, Garzaro 4, Zingaro 15.

Durata set: 32’, 34’, 28’, 26′ Totale 2h00’

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 4, battute sbagliate 12, muri 9, attacco 33%, ricezione positiva 67%,