Pallavolo. Doppia vittoria per le giovanili Picco Lecco in Serie C e D

Dal carattere delle Iron Girls alla scossa delle Electricity Teens: un weekend da ricordare

LECCO – Due partite, due battaglie, due vittorie che raccontano un’unica storia: quella di un gruppo che non smette mai di crederci. Le ragazze, dalle Electricity Teens in Serie D alle Iron Girls in Serie C, hanno dimostrato che carattere, determinazione e spirito di squadra possono ribaltare qualsiasi pronostico.

È stato un fine settimana carico di adrenalina, cuore e sorrisi, che conferma ancora una volta come Picco Lecco sia sinonimo di passione, crescita e orgoglio.

In Serie D le Electricity Teens alzano l’asticella. Dopo due set iniziali dominati da AD Astra, la partita sembrava ormai segnata, ma le ragazze hanno trovato la scossa decisiva. Con grinta e spirito di squadra hanno ribaltato tutto, firmando una vittoria dal sapore memorabile.

Coach Chiara Commito ha commentato così la prestazione: “Prova importantissima delle nostre ragazze che, sotto 2-0 contro una squadra di valore come Ad Astra, sono riuscite a tirare fuori (finalmente) un vero atteggiamento di squadra e a portare a casa una vittoria meritata. Sono proprio partite come questa che permettono di fare esperienza vera: ciò che resta solo teoria non diventa mai una risorsa reale per un atleta. Siamo certe che le ragazze sapranno attingere presto a quanto imparato oggi, trasformandolo nella loro arma più grande”.

AD Astra 2 – 3 Sime Energia Picco Lecco (25-10, 25-23, 20-25, 25-27, 10-15)

In Serie C, al Pala Parrocchiale di Valmadrera è andata in scena una battaglia sportiva di altissimo livello. Le biancorosse hanno sofferto, reagito e vinto al fotofinish, conquistando due punti preziosissimi nel massimo campionato regionale.

La partita, vissuta a set alterni, si è decisa al quinto parziale, dove le Iron Girls hanno messo in campo tutto il loro carattere e la loro determinazione. Da sottolineare anche il ritorno “a tempo pieno” di Allison Costa, finalmente al pieno recupero.

Pol. C.G. Valmadrera – Acciaitubi Picco Lecco 2-3 (25-11, 22-25, 25-18, 19-25, 14-16)