Pallavolo. Doppio stop per le giovanili della Picco Lecco di Serie C e Serie D

Fine settimana impegnativo per Electricity Teens e Iron Girls

Due trasferte, zero punti ma indicazioni importanti sul piano del gioco e dell’atteggiamento

LECCO – È stato un fine settimana impegnativo per le formazioni giovanili della Picco Lecco impegnate nei campionati di Serie C e Serie D, con due trasferte che non hanno portato punti ma hanno restituito indicazioni utili sul percorso di crescita dei gruppi.

In Serie D, la trasferta sul campo di MI3 Volley si è rivelata più complessa del previsto per le Electricity Teens. Nei primi due set le biancorosse hanno faticato a trovare ritmo e continuità, subendo fin dall’avvio l’iniziativa delle padrone di casa, capaci di imporre un gioco più incisivo e di chiudere i parziali con margini netti. Nel terzo set è arrivata la reazione: maggiore aggressività al servizio, più attenzione in difesa e un atteggiamento più vicino alle potenzialità del gruppo hanno rimesso la gara sui binari dell’equilibrio, rimasto tale fino alle battute finali, senza però riuscire a riaprire il match.

A fine gara il tecnico Lorenzo Vergani ha analizzato così l’andamento della partita: “Partita complicata per i primi due set, dove abbiamo fatto fatica a carburare e ad entrare a pieno nel match. Da sottolineare, però, il terzo parziale nel quale le ragazze hanno espresso un gioco di alto livello, a partire dalla battuta e dalla difesa.” Una sconfitta che pesa sul piano del risultato, ma che diventa anche un punto di partenza. Sabato 24 gennaio il campionato tornerà al palazzetto di casa contro Locate Bergamasco, occasione immediata per riprendere il cammino.

Stesso epilogo anche per la Serie C, dove le Iron Girls sono tornate da Cassina de’ Pecchi senza punti al termine di una gara combattuta. I parziali sono stati sempre tirati, con un terzo set dominato dalle biancorosse, ma nei momenti decisivi la formazione di casa ha saputo essere più lucida e concreta, trovando lo spunto giusto nelle fasi finali. Le Iron hanno mostrato carattere, restando agganciate al punteggio e provando a cambiare l’inerzia dell’incontro, senza però riuscire a capitalizzare le occasioni nei frangenti chiave.

Nel post partita il tecnico Maria Luisa Checchia ha riconosciuto i meriti delle avversarie e indicato la strada per crescere: “Merito a Cassina, che si è presentata alla gara agguerrita e affamata di punti, volitiva in difesa e aggressiva in attacco. Noi, se vogliamo fare quello step in più, dobbiamo imparare a gestire meglio le palle importanti, sia nelle scelte sia nel modo di affrontare la fase finale delle azioni e dei set. Adesso si torna in palestra con consapevolezza e con la voglia di migliorare queste criticità.” Una sconfitta che invita alla riflessione e che diventa materiale di lavoro. Per le Iron Girls ora due settimane di pausa prima del primo match del girone di ritorno, in programma il 7 febbraio.