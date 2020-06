Pallavolo. Entra nel vivo il mercato della Picco, confermata Martina Focaccia

Resta a Lecco la capitana della scorsa stagione

“Ora dobbiamo finire quello che avevamo iniziato…”

LECCO – Entra nel vivo il Mercato della Pallavolo Lecco Alberto Picco per la stagione sportiva 2020/2021 che vedrà la società biancorossa ancora impegnata nel campionato nazionale di Serie B1 femminile. Dopo una stagione disputata da protagonista e interrotta bruscamente a causa della pandemia, è giunto il momento di iniziare a presentare quello che sarà il nuovo roster della serie B1. Il primo importante tassello, non poteva che essere un’importante conferma: Martina Focaccia, sarà ancora una giocatrice biancorossa! Centrale, classe 1992, Martina è stata la capitana della scorsa stagione, e la prossima sarà la sua seconda con i colori della Pallavolo Lecco Alberto Picco. Nativa di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, Focaccia ha disputato sette stagioni consecutive alla Coveme San Lazzaro, che ha contribuito a portare dalla Serie B2 alla Serie A2, prima di sposare il progetto di Ospitaletto e successivamente, di approdare in territorio lecchese.

“Ci sono diverse motivazioni che mi hanno portato a rinnovare con la Picco per la prossima stagione: la serietà della società, la professionalità dello staff e della dirigenza, ma, allo stesso tempo, anche il senso di amicizia e famiglia che si è creato in questi mesi. Sicuramente anche il fatto che non siamo riuscite a finire quello che avevamo iniziato è stato uno stimolo in più a rinnovare… le cose lasciate a metà non mi piacciono! – racconta Martina – Obiettivi futuri? Penso che per ogni sportivo l’obiettivo sia vincere ma anche allenarsi per migliorarsi e vincere il più possibile. Sicuramente vorrei centrare, almeno, gli obiettivi che abbiamo raggiunto nella stagione passata… non sarà facile ma ci proveremo sicuramente. Ovviamente, per fare tutto questo abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi. Sperando di poterli avere presto al palazzetto a tifare per noi e a gioire, sperando di soffrire poco, con noi”.