Pallavolo femminile, alla Picco Lecco arriva Benedetta Mambelli

La giovane mantovana classe 1995 completa il reparto ‘schiacciatrici’ della squadra biancorossa

LECCO – Si completa il reparto “schiacciatrici” per l’AcciaiTubi 2020/2021 di coach Gianfranco Milano: il nuovo volto della Pallavolo Lecco Alberto Picco sarà il martello mantovano Benedetta Mambelli.

Schiacciatrice classe 1995, Mambelli approda a Lecco dopo due stagioni disputate nella seconda serie Nazionale, la A2, tra le fila del Volley Academy Sassuolo. La sua carriera inizia nelle giovanili dell’OP Volley Asola passando poi nella stagione 2011/2012 alla Scuola di Pallavolo Anderlini a Sassuolo, in Serie B2. Nelle stagioni successive viene ingaggiata dal Volley Bergamo, società con cui disputa il campionato di Serie B1 e con cui viene poi promossa con la prima squadra in A1, esordendo nella massima serie e vincendo la Coppa Italia di categoria nel 2015/2016.

Ritorna poi in Serie B1 vestendo la maglia del Gramsci Pool Volley di Reggio Emilia, e del Volley Bedizzole. Nella stagione 2018/2019 viene ingaggiata dall’Academy Sassuolo nel campionato cadetto: all’esordio in campionato subisce un infortunio al ginocchio sinistro che la costringe ad un periodo di stop. Nel suo palmares, la nuova schiacciatrice biancorossa, può vantare una Coppa Italia di serie A1 (15/16) con il Volley Bergamo e una di A2 (18/19) con Sassuolo.

Un innesto “di peso”, quello di Mambelli, nel roster della nuova Picco Lecco, che siamo sicuri saprà dare un apporto importante alle compagne forte anche, e soprattutto, dell’esperienza che questa atleta ha maturato su alcuni dei campi più prestigiosi della nostra serie A.

Queste le parole di Benedetta Mambelli, dopo la firma con la società:

“A volte capita che il primo impatto sia quello vincente e infatti così è stato, almeno per me. La prima impressione sulla Picco è stata la serietà e la concretezza delle persone e del progetto. La società porta avanti il proprio nome da diversi anni e poterne fare parte è solo che un piacere.

Personalmente quest’anno il mio obiettivo è essere soddisfatta di quello che porteremo a casa come bagaglio tecnico e personale giorno dopo giorno. Il resto verrà da sé. È giusto porsi traguardi in partenza ma osare, facendo il passo più lungo della gamba, non è nel mio DNA. Sfrutteremo al massimo ogni situazione per dimostrare non solo agli altri, ma soprattutto a noi stesse, cosa possiamo essere in grado di fare.

Ormai mancano poche settimane all’inizio della stagione. Direi che 6 mesi di stop per radunare forze ed energie sono più che sufficienti e dunque ci vediamo al palazzetto quanto prima. Un abbraccio a tutti!”

Il commento di coach Milano: “Dopo un anno passato ai box per recuperare da un infortunio, sicuramente avremo con noi una giocatrice molto motivata e pronta a dare manforte alla nostra squadra”.