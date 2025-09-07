Pallavolo femminile: Sylla e le azzurre da sogno vincono i Mondiali contro la Turchia

A trainare le azzurre la lecchese Miriam Sylla

Strepitosa vittoria a Bangkok

LECCO – L’Italia femminile di pallavolo ha compiuto una impresa epica: ha vinto i Mondiali 2025 superando in una finale entusiasmante la Turchia, aggiudicandosi il titolo iridato dopo ben 23 anni.

In semifinale, le azzurre avevano affrontato in rimonta una durissima sfida contro il Brasile, imponendosi grazie a una resilienza straordinaria.

In finale, giocata a Bangkok, l’Italia ha avuto la meglio sulla Turchia (allenata dall’italiano Daniele Santarelli) e si è aggiudicata il titolo mondiale dopo una battaglia durata due ore e un tie break al cardiopalma. La squadra di Julio Velasco ha portato a 36 le vittorie consecutive.

Tra le eroine della nazionale c’è anche Miriam Sylla, originaria di Valgreghentino, vera anima e “cuore pulsante” della squadra azzurra. Classe 1995, Sylla porta con sé una storia di talento, determinazione e leadership: una schiacciatrice carismatica, insostituibile nel gruppo squadra.