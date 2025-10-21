Pallavolo. Giovanili della Picco Lecco, i risultati del week-end

Dalle Electricity Teens alle Iron Girls, emozioni e rimonta

LECCO – Seconda uscita stagionale per le Electricity Teens, che tornano da Casatenovo con una sconfitta, ma anche con segnali incoraggianti. Le ragazze di coach Lorenzo Vergani hanno mostrato sprazzi di buon gioco e maggiore consapevolezza, pur soffrendo ancora in ricezione e difesa.

“Direi abbastanza bene – commenta Vergani – Il riscaldamento sottotono ha condizionato il primo set, ma nel secondo abbiamo reagito con carattere. Nel terzo, invece, siamo praticamente scomparse dal campo, mentre nel quarto abbiamo tenuto fino a metà, prima che Casate allungasse. La ricezione ha fatto la differenza, ma le attaccanti stanno finalmente iniziando a colpire con decisione: un segnale importante per il futuro“.

“Una sconfitta che non scalfisce il percorso di crescita del gruppo, sempre più consapevole delle proprie capacità. La strada è quella giusta: ora resta solo da trasformare il gioco in punti concreti” conclude il coach.

Casatesport 3 – Sime Energia Picco Lecco 1 (25-15, 22-25, 25-17, 25-17)

Per quanto riguarda le Iron Girls di coach Checchia e coach Scanziani, arriva la prima vittoria stagionale al termine di una sfida lunga e ricca di emozioni. Sotto 2-0 in casa della Pool Volley Altabrianza e prive di alcune pedine fondamentali (Rigamonti, Costa, Gerosa), le biancorosse hanno saputo tirare fuori grinta, cuore e determinazione.

La rimonta prende forma nel terzo set, si consolida nel quarto e si completa nel tie-break, vinto per appena due punti. Una prova di carattere che vale oro.

“Sotto 2-0 siamo state bravissime a ribaltare il risultato in una situazione così difficile – dichiara Maria Luisa Checchia – È vero che nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Una citazione che riassume perfettamente lo spirito di questa squadra”.

Il prossimo appuntamento è sabato al Bione: prima la Serie C, poi la Serie B1.

Pool Volley Altabrianza 2 – Acciaitubi Picco Lecco 3 (23-25, 21-25, 25-22, 15-13, 13-15)