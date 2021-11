Pallavolo. I risultati del settore giovanile della Picco Lecco

LECCO – Fine settimana positivo per le formazioni dell’Under 13, Under 14 Eccellenza, Under 16 Blu e Under 18 della Picco Lecco impegnate nei rispettivi campionati di pallavolo. Sconfitte invece per l’Under 12, Under 16 Red e la Prima Divisione. Di seguito i risultati.

Under 12 Winter

Emmevi – Picco Lecco: 3-2

(17-10 1-17 15-17 17-5 17-15)

In campo, la squadra, ha espresso una ricezione migliorata rispetto alle amichevoli, e le ragazze, hanno preso la consapevolezza di quello che stanno imparando ed anche quello su cui devono migliorarsi. Hanno risolto diverse situazioni scomode portando a casa l’azione, ed il punto, in più di un’ occasione. Ci vuole maggiore sicurezza in alcune gestioni e provare ad attaccare quel pallone in più.

Under 13

Picco Lecco – Majestic Volley: 2-1

(25-21 21-25 25-20)

Primo set giocato bene e gestito con serenità da parte delle locali, mentre nel secondo set, la squadra ospite, ha avuto la meglio approfittando di qualche errore di troppo da parte della squadra di casa. Nel terzo set le nostre ragazze sono tornate in campo più grintose e con la voglia di chiudere la partita e lo hanno fatto giocando un ottimo set. Brave ragazze! Lunedì si torna in palestra con la consapevolezza che c’è tanto da lavorare: ma siamo sulla strada giusta!

Under 14 eccellenza

Città di Opera – Picco Lecco: 1-3

(19-25 25-21 19-25 20-25)

Qualche indecisione, e qualche errore di troppo nel secondo set. Mentre nelle altre frazioni, le ragazze sono state brave, impeccabili, mettendo in evidenza una buona pallavolo. Il continuo lavoro svolto in palestra, e la determinazione e la convinzione dell’intero gruppo, sta portando allo staff dirigenziale lecchese, le prime importanti risposte.

Under 16 blu

Galbiate-Picco Lecco: 0-3

(25-27 14-25 12-25)

Una Picco, che nonostante qualche assenza, continua la sua striscia di vittorie. Nel primo set sempre avanti di qualche punto ma troppi errori in battuta portano nel finale Galbiate ad avere 2 set point. Annullati con delle ottime giocate chiudiamo la frazione. Nei set successivi sono tutti a nostro favore esprimendo anche un buon gioco, Galbiate non rientra più in partita. Prossima settimana in casa scontro al vertice con Volley Team Brianza

Under 16 Red

Picco – Segrate V78: 1-3

(25-17 12-25 9-25 24-26)

È stata una partita da due volti. Il primo e ultimo set sono stati giocati alla pari. Nel primo abbiamo sfruttato un break importante al servizio per chiuderlo facilmente, mentre il quarto si è giocato punto a punto con qualche errore di troppo nel finale. Nel secondo e terzo set invece abbiamo avuto qualche difficoltà in ricezione, non riuscendo ad essere efficaci nel cambio palla e andando in difficoltà contro il loro attacco.

Under 18

Orobia Robbiate-Picco Lecco: 1-3

(12-25 22-25 26-24 16-25)

Dopo un ottimo inizio di partita nel primo set in cui abbiamo espresso un gioco ordinato ed efficace, abbiamo rallentato il ritmo nel secondo e terzo set. Nel quarto set abbiamo ritrovato continuità e sicurezza e abbiamo chiuso il set senza mai mettere in discussione il risultato. Ottimo l’esordio di Sara e Chiara (u16blu) che si sono aggregate al gruppo e hanno ben sostituito le assenti infortunate”.

Prima divisione

Picco Lecco- Pagnano: 0-3

(11-25 19-25 6-25)

Le ragazze sono scese in campo con poca convinzione e determinazione. In attacco non siamo stati incisive e reattive, permettendo alla capolista di imporre il proprio gioco. È una Picco giovane che ha bisogno di trovare presto consapevolezza dei suoi mezzi e osare di più. Di fronte un Pagnano composto anche di atlete di maggiore esperienza